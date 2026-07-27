Μπάγερν για τη μεταγραφή Καρανδρίκα: «Τον παρακολουθούμε πολύ καιρό»

Η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα (17, 1.85) από την ομάδα του Ατρομήτου και ο επικεφαλής Αθλητισμού και Ανάπτυξης Νεολαίας των Βαυαρών, Μίκαελ Βίσινγκερ, αναφέρθηκε στους λόγους που επέλεξαν τον νεαρό Έλληνα.

Κάτοικος Γερμανίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, καθώς ο 17χρονος Έλληνας έκανε ένα τεράστιο άλμα στην καριέρα του, υπογράφοντας στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο επικεφαλής Αθλητισμού και Ανάπτυξης Νεολαίας των Βαυαρών, Μίκαελ Βίσινγκερ, έκανε αναφορά στον νεαρό κεντρικό αμυντικό, μιλώντας για τους λόγους που η Μπάγερν απέκτησε τον Καρανδρίκα από τον Ατρόμητο για να ενισχύσει την Κ19.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Οι σκάουτερ μας παρακολουθούν τον Κωνσταντίνο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένας αθλητικός κεντρικός αμυντικός με καλό παιχνίδι που θα ενισχύσει την ομάδα U19 μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον υπογράψουμε για την ακαδημία νέων μας, είμαστε πεπεισμένοι για τις δυνατότητές του και ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα βήματά του μαζί μας”.