Ξέσπασε «πόλεμος» στο Ισραήλ μεταξύ Γιανάι και Ομοσπονδίας για τα μάτια του Οτούρου!

Ξέσπασε «πόλεμος» στο Ισραήλ ανάμεσα στην Ομοσπονδία της χώρας και τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, για τον Νταν Οτούρου!

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ αρχικά ανέφερε πως η Ομοσπονδία είχε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κάνει νατουραλιζέ τον Οτούρου και να παίξει με την εθνική Ισραήλ.

Κάπου εκεί ο Γιανάι έκανε επίθεση κατά της Μακάμπι, τονίζοντας πως αυτή ήταν που σταμάτησε τη διαδικασία και τελικά ο Οτούρου δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ισραήλ για το «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την τοποθέτηση δεν άφησε αναπάντητη της Ομοσπονδία της χώρας, αναφέροντας τη δική της θέση πάνω στο θέμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά τις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ζητά να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας δεν επικοινώνησε με τον Όφερ Γιανάι ή με κανέναν εκ μέρους του σχετικά με την υπηκοότητα του Νταν Οτούρο ή οποιουδήποτε άλλου παίκτη. Το αντίθετο ισχύει: ήταν εκπρόσωποι της Χάποελ Τελ Αβίβ που προσέγγισαν τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, ζήτησαν να συναντηθούν μαζί του και ήταν αυτοί που του παρουσίασαν το αίτημα του Οτούρου για πολιτογράφηση.



Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας σημείωσε στους εκπροσώπους ότι ο Οτούρου είναι ένα σπουδαίο και απολύτως άξιο όνομα, όπως και άλλα ονόματα που του αναφέρονται από άλλες ομάδες. Διευκρινίστηκε στους εκπροσώπους της Χάποελ αρκετές φορές ότι η επιτροπή που συστάθηκε δεν συζητά καθόλου τα ονόματα των παικτών, αλλά μόνο τη διαμόρφωση της διαδικασίας επιλογής του πολιτογραφημένου παίκτη. Διευκρινίστηκε περαιτέρω ότι η προτεινόμενη μέθοδος επιλογής είναι η σύσταση μιας ομάδας τριών ατόμων: δύο επαγγελματιών που συνοδεύονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και ότι ο πρόεδρος του σωματείου δεν αποτελεί καθόλου μέρος της ομάδας επιλογής.



Στους εκπροσώπους της Χάποελ ειπώθηκε επίσης ρητά: Κάθε πολιτογραφημένος παίκτης που επιλέγεται, όποιος κι αν είναι, αντιμετωπίζει μια πολύ μακρά διαδικασία και δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μπορέσει να παίξει στα επερχόμενα παράθυρα».