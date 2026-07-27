Ανεμιστήρας οροφής GRCTECH με LED φωτισμό και ΔΩΡΟ Δράπανο 900W, μόνο με 139€,στο Allsmart.gr!

Η ιδανική λύση για περισσότερη δροσιά, άνεση και στυλ στο σπίτι είναι τώρα διαθέσιμη μέσα από μια ιδιαίτερα συμφέρουσα προωθητική ενέργεια στο allSmart.

Ο ανεμιστήρας οροφής GRCTech 42” με ενσωματωμένο LED φωτισμό διατίθεται στην τιμή των 139€, μαζί με δώρο ένα δράπανο ισχύος 900W.

Με μοντέρνο σχεδιασμό σε καφέ και μαύρη απόχρωση και τρία πτερύγια με όψη ξύλου, ο ανεμιστήρας GRCTech ενσωματώνεται αρμονικά τόσο σε σύγχρονους όσο και σε πιο κλασικούς χώρους. Η διάμετρός του φτάνει τα 107 εκ., προσφέροντας αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα, ενώ το ενσωματωμένο LED φωτιστικό συνδυάζει σε μία συσκευή τον δροσισμό και τον φωτισμό του χώρου.

Ο ανεμιστήρας διαθέτει 6 επίπεδα ταχύτητας, τηλεχειριστήριο, χρονοδιακόπτη και δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου του φωτισμού. Παράλληλα, η λειτουργία διπλής κατεύθυνσης περιστροφής επιτρέπει τη χρήση του τόσο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για δροσιά όσο και τον χειμώνα, συμβάλλοντας στην καλύτερη ανακύκλωση του θερμού αέρα.

Με κατανάλωση μόλις 38W και μέγιστη στάθμη θορύβου 30 dB, προσφέρει αποδοτική και ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία, αποτελώντας μια πρακτική επιλογή ακόμη και για υπνοδωμάτια ή χώρους καθημερινής ξεκούρασης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος 42” / 107 εκ.

Τρία πτερύγια σε απόχρωση ξύλου

Ενσωματωμένος φωτισμός LED

6 επίπεδα ταχύτητας

Τηλεχειριστήριο

Χρονοδιακόπτης

Ανεξάρτητος έλεγχος φωτισμού

Λειτουργία καλοκαιριού και χειμώνα

Χαμηλή κατανάλωση 38W

Αθόρυβη λειτουργία έως 30 dB

Η προωθητική ενέργεια συνδυάζει την άνεση ενός σύγχρονου ανεμιστήρα οροφής με ένα ιδιαίτερα χρήσιμο δώρο για κάθε σπίτι: ένα δράπανο ισχύος 900W.

Ο ανεμιστήρας οροφής GRCTech με LED φωτισμό και τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμος στο allSmart, στην τιμή των 139€, με ΔΩΡΟ το Δράπανο 900W.

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