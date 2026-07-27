Νέα αυτοκτονία της Εθνικής Εφήβων - Ήττα σε... νεκρό χρόνο από την Γαλλία

Μετά την ήττα από το Ισραήλ στην πρεμιέρα του Eurobasket u18, η Εθνική Εφήβων έχασε δικό της ματς, καθώς ηττήθηκε στο πόντο από την Γαλλία με 66-65, με βολή σε νεκρό χρόνο.

Ήττα σε νεκρό χρόνο για την Εθνκή Εφήβων. Οι διαιτητές έδωσαν φάουλ με τη λήξη του χρόνου και οι Γάλλοι νίκησαν 66-65 με την φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ U18 να ολοκληρώνεται. Αύριο στο πρόγραμμα υπάρχει ρεπό και την Τετάρτη (29/7) αρχίζει η φάση των νοκ άουτ αγώνων.

Οι δύο ομάδες βρέθηκαν να συμβαδίζουν λίγο μετά το τρίλεπτο της αναμέτρησης (7-7, 3’30’’), αλλά τα τρίποντα Χατζηλάμπρου και Χαρτώνα και η σημαντική βοήθεια στα ριμπάουντ από τον Θωμάκο (5 σε 5’30’’) βοήθησαν την ελληνική ομάδα να φτάσει στο +10 (9-19, 8’25’’). Συνεχόμενοι πόντοι από τον Μπιλιώνη διατήρησαν την διαφορά (15-25, 10’). Οι Γάλλοι μείωσαν (24-27, 13’40’’) με ένα επιμέρους 9-2. Η απάντηση ήρθε με οχτώ συνεχόμενους πόντους από τον Χατζηλάμπρου (27-35, 15’) με τους «τρικολόρ» να επιμένουν, να βρίσκουν λύσεις και να μειώνουν την απόσταση στους δύο πόντους (38-40).

Το πέμπτο τρίποντο του Χατζηλάμπρου στο παιχνίδι έγραψε το 39-43 (20’45’’), αλλά στη συνέχεια οι Γάλλοι πήραν το προβάδισμα με την έναρξη της τρίτης περιόδου (44-43, 22’20’’) χάρη στο τρίποντο του Λετελιέ. O Μπιλιώνης απάντησε, ο Χαρτώνας ακολούθησε με εννέα συνεχόμενους πόντους για να διαμορφωθεί το 50-59 (29’30’’). Πούλος και Σκληρός οδήγησαν στο 53-61 (33’30”). Θωμάκος και Χατζηλάμπρου ακολούθησαν για το +9 (56-65, 35’15”). Οι Γάλλοι πήραν συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ, μείωσαν (60-65, 36’45”) και έφεραν το παιχνίδια στα ίσια μετά το αντιαθλητικό που χρέωσαν οι διαιτητές (65-65, 38′). Σε νεκρό χρόνο χρέωσαν με φάουλ τον Μπιλιώνη, το γήπεδο άδειασε, ο ντε Μπορντ είχε 1/2 βολές και η Γαλλία έφτασε στη νίκη με 66-65.

Διαιτητές: Ανάγια (Παναμάς), Μπίντερς-Κόντερς (Λετονία)-Ζάνεβ (Βουλγαρία)

Δεκάλεπτα: 15-25, 38-40, 50-59, 66-65

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας, Βενετίδης, Χαϊδεμένος, Θωμάκος 4 (11ρ), Χατζηλάμπρου 23 (5), Μπιλιώνης 9 (13ρ), Σκληρός 8, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 12 (2), Γκίκας, Ασημένιος 2, Πούλος 3

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

25/7

Ισραήλ-Ελλάδα 93-84

Αυστρία-Γαλλία 50-76

26/7

Ελλάδα-Αυστρία 81-53

Γαλλία-Ισραήλ 77-91

27/7

Γαλλία-Ελλάδα 66-65

Ισραήλ-Αυστρία 84-80

*Όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ U18 μπορείτε να τους δείτε το κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για την συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η κατάταξη

1.Ισραήλ 2-1 5

3.Γαλλία 2-1 5

2.Ελλάδα 1-2 4

4.Αυστρία 0-3 3