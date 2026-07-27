Τα OMODA & JAECOO ταξιδεύουν στα ελληνικά νησιά

Η OMODA & JAECOO ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά μέσα από μια νέα συνεργασία με τις MINOAN LINES, GOLDEN STAR FERRIES και FAST FERRIES συνοδεύοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στα καλοκαιρινά τους ταξίδια προς τους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι επιβάτες των πλοίων των τριών ακτοπλοϊκών εταιρειών θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μοντέλα OMODA και JAECOO μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής, το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η παρουσία των δύο μαρκών υλοποιείται μέσω της προβολής διαφημιστικών σποτ στο δίκτυο οθονών ψηφιακής σήμανσης που λειτουργεί στο εσωτερικό των πλοίων, καθώς και μόνο στο SUPER EXPRESS μέσω ειδικά σχεδιασμένων διαφημιστικών επιφανειών που έχουν τοποθετηθεί στα ανακλινόμενα τραπεζάκια των καθισμάτων αεροπορικού τύπου.

Με παρουσία σε δρομολόγια που εξυπηρετούν δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως ενδεικτικά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Μήλο, Σαντορίνη, Σύρο, Νάξο, Κέρκυρα, Λήμνο και Ηράκλειο Κρήτης. Η συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στις OMODA & JAECOO να έρθουν σε επαφή με χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο αυξημένης θερινής κίνησης, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογία και τη νέα γενιά πλήρως υβριδικών και Plug-in υβριδικών οχημάτων των δύο μαρκών.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επιβάτες των πλοίων θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας SHS - Omoda & Jaecoo για τη γκάμα των μοντέλων OMODA & JAECOO, όπως τα OMODA 5 SHS-H, OMODA 9 SHS-P, JAECOO 5 SHS-H, JAECOO 7 SHS-H και JAECOO 7 SHS-P. Η τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής των δύο μαρκών για την εξηλεκτρισμένη κινητικότητα, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα, μεγάλη αυτονομία και κορυφαία οδηγική άνεση.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται από τον Όμιλο Emil Frey, Γενικό Διανομέα των επιβατικών OMODA & JAECOO, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Παράλληλα, το πανελλαδικό εξουσιοδοτημένο δίκτυο της OMODA & JAECOO εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, άμεσα διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σε συνδυασμό με τις εργοστασιακές εγγυήσεις – 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης – τη δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια καθώς και τη διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών, οι οδηγοί απολαμβάνουν τη σιγουριά ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία επεκτείνονται πολύ πέρα από την αγορά του οχήματος.

Η γκάμα της OMODA & JAECOO στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα OMODA 5 SHS-H και EV, το OMODA 9 SHS-P, τα JAECOO 7 SHS-H και SHS-P, καθώς και το ολοκαίνουργιο JAECOO 5 στις εκδόσεις SHS-H και EV. Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα για test drive μέσω του επίσημου δικτύου της μάρκας σε δέκα σημεία στην Ελλάδα: Μαρούσι, Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.