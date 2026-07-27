Ολυμπιακός: Ενίσχυση με Παναγιωτοπούλου οι Πειραιώτες (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Άννα-Μαρία Παναγιωτοπούλου, με την 23χρονη τερματοφύλακα να ενισχύει τα «γκολπόστ» της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών των «ερυθρόλευκων».

Κάτοικος Πειραιά θα είναι από τη νέα σεζόν η Άννα-Μαρία Παναγιωτοπούλου, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτηση της 23χρονης.

Η Ελληνίδα τερματοφύλακας τα τελευταία τέσσερα έτη αγωνιζόταν για λογαριασμό του ΑΟ Τρικάλων 2011, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με τις Εθνικές Ομάδες Κ19 και Κ17 και φέτος έρχεται να ενισχύσει τα «γκολπόστ» της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Άννα-Μαρία Παναγιωτοπούλου. Η 23χρονη τερματοφύλακας (30/5/2003) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του συλλόγου.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Άννα-Μαρία Παναγιωτοπούλου αγωνίστηκε στον ΑΟ Τρίκαλα 2011, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της στην ΑΕΚ Μεσολογγίου (2017-22). Τη διετία 2020-22, ήταν μέλος της Εθνικής μας ομάδας Κ19, ενώ από το 2018 έως το 2020, ήταν διεθνής με την Κ17.

Η δήλωση της Άννας-Μαρίας Παναγιωτοπούλου: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα, να ανήκω πλέον στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη. Δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, με σκληρή δουλειά, συνέπεια και αφοσίωση, ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και την ιστορία του συλλόγου. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες».

Προηγούμενες ομάδες:

2017-22 ΑΕΚ Μεσολογγίου

2022-26 ΑΟ Τρίκαλα 2011″







