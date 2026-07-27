Νεανίδων: Αναχώρησε για την Τουλτσέα, την Παρασκευή η πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ U18

Αναχώρησε σήμερα (27/7) τα ξημερώματα η αποστολή της Εθνικής Νεανίδων για τη Ρουμανία με τελικό προορισμό την πόλη Τουλτσέα, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 (Β’ Κατηγορίας) από τις 31 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου.

Η αποστολή της γαλανόλευκης αναχώρησε με τον Βασίλη Μασλαρινό να έχει όλες τις παίκτριες στη διάθεσή του και την ομάδα να έχει θέσει ως στόχο να πετύχει το καλύτερο δυνατό στη διοργάνωση, ξεκινώντας πρώτα από τους αγώνες στη φάση των ομίλων.

Η Ελλάδα μετέχει στον 4ο όμιλο, μαζί με τις Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία και Μεγάλη Βρετανία, με την τελευταία να είναι η αντίπαλός της στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ, την Παρασκευή 31/7 (21.00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δ’ Ομίλου:

Παρασκευή 31/7/2026

18.30 Δανία-Βόρεια Μακεδονία

21.00 Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία

Σάββατο 1/8/2026

21.00 Σλοβακία-Δανία

21.00 Βόρεα Μακεδονία-Ελλάδα

Κυριακή 2/8/2026

18.30 Ελλάδα-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Βόρεια Μακεδονία

Τρίτη 4/8/202

21.00 Δανία-Ελλάδα

21.00 Σλοβακία-Μεγάλη Βρετανία

Τετάρτη 5/8/2026

16.00 Βόρεια Μακεδονία-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Δανία

Η αποστολή της Εθνικής Νεανίδων U18

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν Ύψος Θέση Ομάδα Ελένη Χλιαουτάκη 05.12.2008 1.82 PF Προφήτης Ηλίας Σοφία Καμπάκα 07.12.2008 1.85 C Παναθηναϊκός Αικατερίνη Σωτηρία Υφαντοπούλου 06.08.2008 1.80 F Georgia St. University Μαρία Τσιανάκα 03.12.2008 1.75 PG Σπόρτιγκ Αποστολία Δέσποινα Ζορμπαλά 01.07.2008 1.77 G Univ. of Texas El Paso Χρυσούλα Μαρία Βίγκα 07.10.2008 1.75 G Wagner College Ρεβέκκα Κακαρά 14.02.2009 1.70 G Παναθλητικός Μαρία Προδρομίδη 07.01.2009 1.78 G Κρόνος Αγ. Δημητρίου Ευγενία Τουμπανιάρη 09.11.2009 1.82 C Πρωτέας Βούλας Ευθυμία Φουστέρη 17.01.2009 1.68 G ΚΑΟ Μελισσίων Χρυσούλα Καβελίδη 02.06.2009 1.79 PF Παναθλητικός Ιωάννα Σαμαντά 18.11.2008 1.79 SF La Salle University

Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός

Β. Προπονητή: Αναστασία Μύρβαλη, Θάνος Δήμου

Γυμναστής: Δημήτρης Αλέξης Παπαχρήστου

Γιατρός: Ειρήνη Ιωσηφίδου

Φυσικοθεραπευτής: Βαγγέλης Αγγελόπουλος

Τeam Manager: Μαρία Προκοπίου