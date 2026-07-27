Ασύλληπτο: Κολύμπησε 26 χιλιόμετρα αθλητής του Παναθηναϊκού ΑμεΑ! (vid)

Αδιανόητο επίτευγμα από τον αθλητή του Παναθηναϊκού ΑμεΑ, Στάθη Γαλιατσάτο, που κολύμπησε 26 χιλιόμετρα μέσα σε 11 ώρες κάνοντας τον διάπλου του Τορωναίου κόλπου.

Όταν υπάρχει ψυχική δύναμη όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Κι αυτό ακριβώς (απ)έδειξε ο αθλητής του Παναθηναϊκού ΑμεΑ, Στάθης Γαλιατσάτος, που διένυσε κολυμπώντας τον διάπλου του Τορωναίου κόλπου.

Η απόσταση αυτή είναι 26 χιλιόμετρα, με τον Γαλιατσάτο να την διανύει μέσα σε 11 ώρες, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, «γράφοντας» ιστορία και δίνοντας το παράδειγμα για πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν σταματούν ποτέ να κυνηγούν τα όνειρά τους και να πετυχαίνουν στόχους.

Δείτε την στιγμή του τερματισμού: