Γεντβάι: «Αμέτρητες αναμνήσεις, είμαι ευγνώμων για όλα» (pic)

Ο Τιν Γεντβάι αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ένα όμορφο μήνυμα μέσα από τα social media.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός αποτελεί επίσημα παρελθόν από το «Τριφύλλι» και έχει ήδη ανακοινωθεί από την Αλ Σαμπάμπ, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία.

Με ένα όμορφο μήνυμα στα social media λοιπόν, ο Γεντβάι ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους της ομάδας, ενώ εξήγησε ότι η Αθήνα θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Παράλληλα, έστειλε ευχές στο «Τριφύλλι» για μια εξαιρετική σεζόν, γεμάτη επιτυχίες.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Τρία χρόνια. Αμέτρητες αναμνήσεις.

Είμαι ευγνώμων για όλα, ιδιαίτερα για τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους φίλους μου και φυσικά τον κόσμο, για τη στήριξη που μου προσέφεραν αυτά τα τρία χρόνια.

Ήρθε η στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, όμως η Αθήνα θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της οικογένειάς μου και της δικής μου. Αυτή η πόλη μας χάρισε αξέχαστες στιγμές, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Εδώ γεννήθηκε και ο πρωτότοκος γιος μας, γεγονός που την κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή για εμάς.

Εύχομαι σε όλους στον Παναθηναϊκό κάθε επιτυχία και μια εξαιρετική σεζόν.

Σας ευχαριστώ και εις το επανιδείν.

Τιν».