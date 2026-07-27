Η παρακάμερα της νίκης της ΑΕΚ επί της Τσβόλε (vid)

Όσα κατέγραψε η κάμερα του ΑΕΚ TV στη φιλική νίκη της Ένωσης επί της Τσβόλε με 3-2.

Η ΑΕΚ νίκησε 3-2 την PEC ZWOLLE στην έδρα της, στον πρώτο φιλικό αγώνα από τους τρεις που θα δώσει συνολικά σε αυτό το χρονικό διάστημα του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Η νίκη ήρθε προς το τέλος του αγώνα, αφού η ΑΕΚ ανέτρεψε με δύο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα το 2-1 που είχε διαμορφωθεί προσωρινά υπέρ των Ολλανδών, επίσης με ανατροπή στο αρχικό 0-1 με το τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η ΑΕΚ είχε και πάλι στο πλευρό της μεγάλο αριθμό οπαδών της από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίοι αποθέωσαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν εκεί και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.