Ολυμπιακός: Έρχεται και υπογράφει στην Ελλάδα ο Ορτέγκα

Ο Στέφαν Ορτέγκα αναμένεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές με τον Ολυμπιακό.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό, με τον παίκτη να αναμένεται έως την Τετάρτη στην Αθήνα για τα διαδικαστικά. Ο 33χρονος γκολκίπερ είναι ο εκλεκτός των «ερυθρόλευκων» για να καλύψει το κενό του Τζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χαλ.

Ο Ορτέγκα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει πιθανότατα διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Η πρόταση των Πειραιωτών υπερίσχυσε των άλλων που είχε στα χέρια του ο Γερμανός τερματοφύλακας, καθώς έρχεται για να παίξει βασικός.

Την προηγούμενη τριετία ανήκε στη Μάντσεστερ Σίτι, παίζοντας 51 ματς, ενώ το περασμένο εξάμηνο ήταν στη Νότιγχαμ, μετρώντας 12 συμμετοχές. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Βέρντερ, Βόλφσμπουργκ και Ανόβερο.

