Μεγάλη φωτιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας - Ένας νεκρός (vid)

Ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε από μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο εσωτερικό του εργοστασίου έχει εντοπιστεί ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού και πολύ γρήγορα, οι εγκαταστάσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες με τη φωτιά να εξαπλώνεται αστραπιαία.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 13.30 και στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη. Δυστυχώς, εντός του εργοστασίου εντοπίστηκε το πτώμα ενός ανθρώπου, ενώ παραμένει άγνωστο αν όλοι οι εργαζόμενοι πρόλαβαν να βγουν.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Κορινθίων.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται.