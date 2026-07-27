«Ενδιαφέρονται για Τιτραουί Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Γιασίν Τιτραουί της Σαρλερουά.

Τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται και δημοσιογράφος από το εξωτερικό υποστηρίζει ότι οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 23χρονου Αλγερινού χαφ της Σαρλερουά, Γιασίν Τιτραουί.

Ο ύψος 1.80μ. χαφ αγωνίζεται στο «6» και το «8», βρίσκεται στην Σαρλερουά από το 2024 και έχει χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ είναι και 5 φορές διεθνής με την Αλγερία.

Το δημοσίευμα πάντως τονίζει ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα… ζεστός στην προοπτική της Ελλάδας, επιθυμώντας να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα ανώτερο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση του Ισάκ Σεμπλί: