«Ενδιαφέρονται για Τιτραουί Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός» (pic)

Τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται και δημοσιογράφος από το εξωτερικό υποστηρίζει ότι οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 23χρονου Αλγερινού χαφ της Σαρλερουά, Γιασίν Τιτραουί.
Ο ύψος 1.80μ. χαφ αγωνίζεται στο «6» και το «8», βρίσκεται στην Σαρλερουά από το 2024 και έχει χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ είναι και 5 φορές διεθνής με την Αλγερία.
Το δημοσίευμα πάντως τονίζει ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα… ζεστός στην προοπτική της Ελλάδας, επιθυμώντας να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα ανώτερο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Η ανάρτηση του Ισάκ Σεμπλί:
Info mercato :— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) July 27, 2026
L’Olympiacos et le Panathinaïkos souhaitent s’attacher les services de Yacine Titraoui.
De son côté, l’international algérien dispose d’autres offres et suscite également l’intérêt de plusieurs clubs.
Pour le moment, la Grèce n’est pas sa première priorité. pic.twitter.com/RAtAeUV9yn