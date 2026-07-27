Παναθηναϊκός: Διεκδικεί φανέλα βασικού με Πάκσι ο Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και είναι πλέον πανέτοιμος να διεκδικήσει θέση βασικού.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του και τον Στέφανο Κοτσόλη να χειρίζεται μαεστρικά τις διαπραγματεύσεις (και με την οικονομική συμβολή του Γιάννη Αλαφούζου) για να τον ντύσει στα πράσινα.

Στο εκτός έδρας ματς με την Πάκσι, ο Φαν Ντρόνγκελεν βρισκόταν κανονικά στην αποστολή της ομάδας, όμως δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Κάτι απόλυτα φυσιολογικό, αφού μετρούσε μόλις λίγα 24ωρα στον σύλλογο και είχε κάνει 2-3 προπονήσεις όλες κι όλες.

Το γεγονός όμως ότι ακολούθησε κανονικά την προετοιμασία της Σαμσουνσπόρ σημαίνει ότι δεν υστερεί σε φυσική κατάσταση, με τον Ολλανδό να παρουσιάζει όλο και καλύτερη εικόνα στις προπονήσεις, να αντιλαμβάνεται την φιλοσοφία του προπονητή του και να είναι απόλυτα έτοιμος να πάρει και φανέλα βασικού την Πέμπτη.

Φυσικά το εάν ο Νίστρουπ θα τον επιλέξει για την ενδεκάδα είναι απόφαση του ίδιου, όμως το σίγουρο είναι ότι ο ποδοσφαιριστής είναι πλέον απόλυτα έτοιμος όχι μόνο να πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά να βγάλει 90λεπτα με την πράσινη φανέλα.