Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σημειώνεται ότι προανακριτικά, ο 28χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε άγρια τον δικηγόρο.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», είχε πει σύμφωνα με πληροφορίες στους αστυνομικούς.

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση Κλοπή Παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του, υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας από κλοπή σε ληστεία.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τη δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Για την υπόθεση αυτή είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο.

Πηγή: cnn.gr