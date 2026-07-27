Η διπλή υποτίμηση και η τεσσάρα που… επαναφέρει στο έδαφος τους πάντες

Το «καφενείο» της Πάκσι έβαλε τέσσερα γκολ στη Φερεντσβάρος, υπενθυμίζοντας πως καμία πρόκριση δεν κρίθηκε για τον Παναθηναϊκό, αλλά προσθέτοντας συγχρόνως… ύψος στο «Τριφύλλι».

Επικράτησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι στον πρώτο αγώνα. Εκτός έδρας. Στην πρεμιέρα της σεζόν για το «Τριφύλλι». Το τελικό 1-2 για την ομάδα του Νίστρουπ, έμοιαζε... φτωχό. Λόγω της εμφάνισης που έκανε στην Ουγγαρία και κυρίως των ευκαιριών που δημιούργησε και έχασε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η «ανάγνωση» είναι εύκολη. Σιγά την αντίπαλο… «Καφενείο». Ειδικά όταν πρόκειται για Παναθηναϊκό, πάντα αυτή είναι η κατάληξη των επιτυχημένων αποτελεσμάτων του. Στο παρελθόν έχουν χαρακτηριστεί έτσι, ομάδες επιπέδου Γιουβέντους ή Μπαρτσελόνα, επειδή έχασαν από το «Τριφύλλι». Η άσημη Πάκσι θα γλίτωνε;

Ώσπου ήρθε το επόμενο ματς της Πάκσι. Τρεις μέρες μετά την ξεκάθαρη ήττα της απ’ τον Παναθηναϊκό. Αντίπαλος η Φερεντσβάρος για την πρεμιέρα του ουγγρικού Πρωταθλήματος. Της έβαλε 4 γκολ και τη νίκησε παρότι βρέθηκε να χάνει δύο φορές.

Το αποτέλεσμα των Ούγγρων, αποτελεί σήμα… επαναφοράς στη γη. Για όλους. Γιατί η υποτίμηση είναι διπλή, μετά τη νίκη των «πράσινων» στην έδρα της συγκεκριμένης ομάδας.

Πρώτα απ’ όλα το αυτονόητο: Υποτιμήθηκε η Πάκσι και οι πάντες θεώρησαν πως η πρόκριση κρίθηκε. Η διαφορά του ενός γκολ, δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Ειδικά σε ομάδα που βάζει για πλάκα 4, σε μια Φερεντσβάρος που έφτασε στους «16» του Europa League την περασμένη σεζόν. Τερματίζοντας στη League Phase με 1 ήττα σε 8 ματς και πάνω από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στη βαθμολογία.

Υπάρχει όμως και η δεύτερη υποτίμηση: Του ίδιου του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο τους επίσημο ματς, με νέο προπονητή, νέα αγωνιστική φιλοσοφία, πολλά νέα πρόσωπα και απουσίες (είτε παικτών που ακόμη δεν αποκτήθηκαν, είτε λόγω τραυματισμών / ανετοιμότητας) οι «πράσινοι» πήγαν να παίξουν στο… άγνωστο. Με μια ομάδα που δεν μπορούσε να προβλεφθεί.

Στις απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα, στις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν πάντα στα καλοκαιρινά προκριματικά – ειδικά κόντρα σε ερωτηματικά όπως η Πάκσι – το «Τριφύλλι» έδειξε αγωνιστικά ένα preview για το πού το πάει φέτος. Αναφορικά με την αγωνιστική προσέγγιση, τη φιλοσοφία, αλλά και τις ποιοτικές δυνατότητες. Ατομικά και του συνόλου.

Καμία μορφή υποτίμησης δεν βοηθά. Ούτε να μειώνεται η αντίπαλος απλά επειδή τυγχάνει να μην την γνωρίζουμε, ούτε να μειώνεται η προσπάθεια του νικητή με την εύκολη εξήγηση «έπαιζε με… καφενείο».

Η ρεβάνς σε λίγες μέρες, πρέπει να έχει αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά: Γνώση του τι μπορεί να κάνει η Πάκσι, όπως έδειξε κόντρα στη Φερεντσβάρος. Αλλά και σιγουριά για την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού, αν απλά αντιμετωπίσει το ματς με την σοβαρότητα που του αρμόζει.