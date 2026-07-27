Σε νέο επίπεδο περνά η ελληνική αμυντική βιομηχανία! Η “ALTUS LSA” οπλίζει το V-BAT της “Shield AI” – To KMB αλλάζει το παιχνίδι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία περνά σε νέο επίπεδο, μέσα από τη συνεργασία της ALTUS LSA με την αμερικανική Shield AI για την ανάπτυξη οπλισμένης έκδοσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους V-BAT.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALTUS LSA, Ζαχαρία Σαρρή και τον Τζέιμς Λίθγκοου, Περιφερειακό Διευθυντή, Ανατολικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Shield AI,

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής δυνατότητας η οποία δεν θα περιορίζεται στην επιτήρηση και στον εντοπισμό στόχων, αλλά θα επιτρέπει την άμεση προσβολή τους. Παράλληλα, η συμφωνία δημιουργεί προοπτικές για ελληνική παραγωγή, νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγές προς την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.

Κατά την παρουσίαση της συμφωνίας υπογραμμίστηκε, από τον Ζαχαρία Σαρρή, ότι ελληνική τεχνολογία, η οποία αναπτύσσεται και παράγεται εγχώρια, μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του πεδίου των επιχειρήσεων και να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα εκτός συνόρων.

Ο περιφερειακός διευθυντής της Shield AI για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, Τζέιμς Λίθγκοου, χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου ως «την αρχή κάτι πραγματικά συναρπαστικού», επισημαίνοντας ότι η αμερικανική εταιρεία αναζητά στην Ελλάδα συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να κινούνται γρήγορα και να προσφέρουν λύσεις απέναντι σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

*Ο Τζέιμς Λίθγκοου (αριστερά) της Shield AI με τον Ζαχαρία Σαρρή της ALTUS LSA (δεξιά) | Φωτογραφία: Χρήστος Κωνσταντινίδης – Geopolitico.gr

Από την επιτήρηση στην άμεση προσβολή

Το V-BAT είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο μπορεί να επιχειρεί χωρίς διάδρομο από νησιά, πλοία και απομακρυσμένες τοποθεσίες. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική γεωγραφία, με περισσότερα από 2.000 νησιά και ένα εκτεταμένο θαλάσσιο περιβάλλον που απαιτεί συνεχή επιτήρηση.

Όπως ανέφερε το κορυφαίο στέλεχος της Altus LSA, οι σημερινές επιχειρησιακές ανάγκες δεν εξαντλούνται πλέον στην ανίχνευση μιας απειλής:

«Δεν αρκεί μόνο να μπορούμε να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε. Πρέπει να μπορούμε και να εξουδετερώσουμε κάθε εχθρική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed είτε για πυραύλους που κατευθύνονται εναντίον κυρίαρχου εδάφους».

Με την ανάπτυξη οπλισμένης διαμόρφωσης του V-BAT, ο χειριστής θα μπορεί να εντοπίζει έναν στόχο και να τον προσβάλλει άμεσα, περιορίζοντας δραστικά τον χρόνο που μεσολαβεί από την αναγνώριση της απειλής μέχρι την αντίδραση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα αυτή ζητήθηκε ευθέως από την ελληνική στρατιωτική ηγεσία. Η συμφωνία παρουσιάστηκε, επομένως, ως απάντηση σε συγκεκριμένη επιχειρησιακή απαίτηση των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι ως ένα θεωρητικό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Η εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιχειρησιακή εμπειρία του V-BAT. Ο εκπρόσωπος της Shield AI αναφέρθηκε σε περισσότερες από 13.000 ώρες πτήσης, καθώς και στην ανάπτυξη άνω των 20 συστημάτων στην Ουκρανία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι έζησε περισσότερο από έναν χρόνο στο ουκρανικό μέτωπο, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη των συστημάτων. Η εμπειρία αυτή, όπως τόνισε, επιτρέπει στην εταιρεία να γνωρίζει ποιες τεχνολογίες λειτουργούν πραγματικά σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης, όπου κυριαρχούν οι παρεμβολές, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, τα μη επανδρωμένα μέσα και η ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων.

Η Shield AI παρουσιάζει το V-BAT ως σύστημα πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοποίησης, με αυτονομία άνω των 12 ωρών και δυνατότητα επιχειρήσεων σε περιβάλλοντα όπου οι επικοινωνίες και το δορυφορικό σήμα υφίστανται παρεμβολές.

Ελληνική παραγωγή με ευρωπαϊκή προοπτική

Η συνεργασία με την ALTUS LSA δεν αφορά μόνο τις ελληνικές ανάγκες. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η νέα δυνατότητα προορίζεται να απευθυνθεί και σε άλλους ευρωπαϊκούς πελάτες.

«Δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα», σημείωσε ο Λίθγκοου, εξηγώντας ότι το σύστημα που θα αναπτυχθεί φιλοδοξεί να καλύψει ευρύτερες ανάγκες ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η προοπτική αυτή μπορεί να φέρει περισσότερες θέσεις εργασίας, νέες επενδύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, τοποθετώντας τη χώρα στο κέντρο της ανάπτυξης λύσεων για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αμυντικές προκλήσεις.

Η συνεργασία αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς ο Ελληνικός Στρατός χρησιμοποιεί ήδη V-BAT για αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης στο Αιγαίο, ενώ τον Ιούνιο του 2026 υπογράφηκε συμφωνία για την ενίσχυση του ελληνικού στόλου των συγκεκριμένων συστημάτων.

Το ελληνικό KMΒ οπλίζει το V-BAT – Αυτόνομη αναχαίτιση απειλών σε πραγματικό χρόνο

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής ALTUS LSA και της αμερικανικής Shield AI λεπτομέρειας της οποίας δόθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενσωμάτωση του ελληνικής κατασκευής KMB στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης V-BAT. Πρόκειται για μια διαμόρφωση που επιδιώκει να μετατρέψει το V-BAT από πλατφόρμα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης σε ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και άμεσης εξουδετέρωσης απειλών.

O Ζαχαρίας Σαρρής εξήγησε ότι το KMB αποτελεί μη επανδρωμένο, υψηλής ταχύτητας όπλο, το οποίο μπορεί να λαμβάνει δεδομένα στοχοποίησης από διαφορετικές πλατφόρμες. Οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από επίγεια ή ναυτικά ραντάρ, από άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή από τους αισθητήρες του ίδιου του V-BAT.

Όταν εντοπιστεί και αναγνωριστεί μια απειλή, το KMB θα απελευθερώνεται από φορείς κάτω από τις πτέρυγες του V-BAT και θα κατευθύνεται εναντίον του στόχου.

Εναντίον drones, περιφερόμενων πυρομαχικών και θαλάσσιων στόχων

Στους δυνητικούς στόχους περιλαμβάνονται εναέριες απειλές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περιφερόμενα πυρομαχικά και drones καμικάζι, όπως τα ιρανικά Shahed. Παράλληλα, το KMB προβλέπεται να μπορεί να κινείται σε πολύ χαμηλό ύψος επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για την αντιμετώπιση αντίστοιχων απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στην τελική φάση της πτήσης του, το σύστημα θα χρησιμοποιεί τον αισθητήρα που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του προκειμένου να αποκτήσει τον στόχο και να ολοκληρώσει αυτόνομα την προσβολή του.

Με απλά λόγια, μετά την απελευθέρωσή του από το V-BAT –το οποίο λειτουργεί ως μητρική πλατφόρμα– το KMB θα συνεχίζει αυτόνομα προς την απειλή.

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα χαρακτηρίστηκε «game changer», καθώς καταργεί σε μεγάλο βαθμό την καθυστέρηση μεταξύ εντοπισμού, αναγνώρισης και προσβολής ενός στόχου. Το V-BAT δεν θα μεταδίδει απλώς την εικόνα σε κάποιο κέντρο επιχειρήσεων, περιμένοντας να αναλάβει δράση ένα διαφορετικό οπλικό σύστημα. Θα μπορεί να αντιδράσει επιτόπου και σε πραγματικό χρόνο.

Ενσωμάτωση όπως οι πύραυλοι στα μαχητικά

Το KMΒ δεν θα μεταφέρεται στο εσωτερικό του V-BAT. Θα τοποθετηθεί σε εξωτερικούς φορείς κάτω από τις πτέρυγές του, με σύστημα ανάρτησης και απελευθέρωσης αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πυραύλων στα επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη.

Η τεχνική ολοκλήρωση αφορά τόσο τα V-BAT που βρίσκονται ήδη σε ελληνική υπηρεσία όσο και τα πρόσθετα συστήματα που προορίζεται να αποκτήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, η ανάγκη για οπλισμένη έκδοση του V-BAT δεν προέρχεται αποκλειστικά από την Ελλάδα. Ανάλογη δυνατότητα ζητείται και από άλλους πελάτες της Shield AI, γεγονός που δίνει στο πρόγραμμα σαφή εξαγωγική προοπτική.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει αναγκαστικά ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνικών δεδομένων ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Χωρίς αυτήν τη διαδικασία δεν θα ήταν δυνατή η ασφαλής ολοκλήρωση του ελληνικού όπλου στο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και για το X-BAT

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ερώτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στο πρόγραμμα X-BAT της Shield AI.

Ο περιφερειακός διευθυντής της εταιρείας απέφυγε να ανακοινώσει συγκεκριμένη συμφωνία, άφησε όμως ξεκάθαρα ανοιχτή την πόρτα για μελλοντική ελληνική συμμετοχή.Όπως υποστήριξε, το X-BAT αποτελεί τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αεροπορική ισχύ, καθώς παρουσιάζεται από τη Shield AI ως το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης που θα ελέγχεται από πιλότο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το X-BAT σχεδιάζεται να επιχειρεί χωρίς την ανάγκη συμβατικού διαδρόμου, μεταφέροντας όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους σε εσωτερικές αποθήκες, αλλά και μεγαλύτερα όπλα σε εξωτερικούς φορείς. Η Shield AI αναφέρει εμβέλεια άνω των 2.000 ναυτικών μιλίων.

«Κάθε ελληνικό νησί μπορεί να γίνει αεροπορική βάση»

Η απουσία ανάγκης για διάδρομο απογείωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Shield AI, η δυνατότητα κάθετης απογείωσης θα μπορούσε, θεωρητικά, να μετατρέψει καθένα από τα περισσότερα από 2.000 ελληνικά νησιά σε δυνητική βάση διασποράς αεροπορικών δυνάμεων.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μελλοντικό δίκτυο X-BAT δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τις γνωστές μεγάλες αεροπορικές βάσεις, οι οποίες αποτελούν εύκολα αναγνωρίσιμους στόχους. Τα αεροσκάφη θα μπορούν να διασπείρονται σε νησιά, πλοία και απομακρυσμένα σημεία, δημιουργώντας ένα πολύ δυσκολότερο επιχειρησιακό πρόβλημα για τον αντίπαλο.

«Για να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα αυτού του μεγέθους απαιτούνται συνεργασίες», τόνισε ο Ζαχαρίας Σαρρής της Altus SA, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται σήμερα μέσα από το πρόγραμμα V-BAT–KMΒ θα μπορούσαν στο μέλλον να επεκταθούν και στην υλοποίηση ενός μεγάλης κλίμακας προγράμματος όπως το X-BAT.

Πηγή: geopolitico.gr