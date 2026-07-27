Κάιρινεν: «Προσαρμόζομαι αρκετά γρήγορα, όλοι προετοιμαζόμαστε για τα πλέι οφ του Champions League»

Ο Κάαν Κάιρινεν με δηλώσεις του αναφέρθηκε στη δική του προσαρμογή αλλά και στην γενικότερη εικόνα της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αποστολή στην Ολλανδία.

Ο διεθνής Φινλανδός μέσος, εξέφρασε τη βεβαιότητα του που θα είναι απόλυτα έτοιμος στα κρίσιμα παιχνίδια των πλέι οφ του Champions League, λέγοντας «Προσαρμόζομαι αρκετά γρήγορα, βέβαια πάντα κάθε αρχή είναι δύσκολη τόσο στο πνευματικό κομμάτι όσο και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Στο πνευματικό κομμάτι για να μπορέσω να καταλάβω το τι ζητάει η ομάδα από εμένα, φυσικά σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να βελτιωνόμαστε, αλλά επαναλαμβάνω ότι σήμερα ήταν ένα καλό σημάδι η απόδοση της ομάδας».

Αναλυτικά, όσα όλα είπε ο Κάαν Κάιρινεν:

-Πως είδες το παιχνίδι και την απόδοση της ΑΕΚ; «Θεωρώ ότι η σημερινή μας εμφάνιση ήταν η καλύτερή μας σε σχέση με την αρχή της προετοιμασίας, πιστεύω ότι η ομάδα βελτιώνεται καθημερινά και από αγώνα σε αγώνα αλλά έχουμε φυσικά, περιθώρια βελτίωσης. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε τον έλεγχο της μπάλας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ελέγξαμε τον ρυθμό. Στο δεύτερο μέρος, είμαι λίγο απογοητευμένος μέσα σε εισαγωγικά με την απόδοση της ομάδας γιατί δεχτήκαμε δυο φθηνά γκολ αλλά μπορέσαμε να αντιδράσουμε και να φύγουμε με τη νίκη. Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε, ανεξάρτητα του ότι ήταν ένα φιλικό παιχνίδι και τα καταφέραμε».

-Είσαι εδώ από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας, αισθάνεσαι πως έχεις προσαρμοστεί, έχεις κουμπώσει με την ομάδα; «Ναι, μπορώ πω ότι είμαι εδώ από την πρώτη μέρα, προσαρμόζομαι αρκετά γρήγορα, βέβαια πάντα κάθε αρχή είναι δύσκολη τόσο στο πνευματικό κομμάτι όσο και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Στο πνευματικό κομμάτι για να μπορέσω να καταλάβω το τι ζητάει η ομάδα από εμένα, φυσικά σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να βελτιωνόμαστε, αλλά επαναλαμβάνω ότι σήμερα ήταν ένα καλό σημάδι η απόδοση της ομάδας».

-Πόσο σημαντική είναι για την ομάδα η μεγάλη πρόκληση του Champions League; «Σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα, όλοι προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, είναι ένας από τους μεγάλους στόχους της εφετινής σεζόν και όλοι έχουμε σαν στόχο να τα καταφέρουμε».

-Είναι δεύτερο σερί παιχνίδι που η ΑΕΚ κερδίζει με ανατροπή, αισθάνεσαι ότι βρήκες εδώ μια ομάδα με νοοτροπία νικητή; «Ναι φυσικά. Και στο προηγούμενο παιχνίδι και στο σημερινό που όπως είπα και πριν δεχτήκαμε δυο φτηνά γκολ, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και μπορέσαμε να κάνουμε την ανατροπή. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια γιατί μπορεί να χρειαστεί και στα Ευρωπαϊκά αλλά και στα παιχνίδια του Πρωταθλήματος να δείξουμε αυτή τη νοοτροπία και βλέπω πραγματικά την ομάδα να διαθέτει αυτή τη νοοτροπία».

-Πότε πιστεύεις θα είσαι 100% έτοιμος για τον ρόλο που σου έχει δώσει ο Νίκολιτς, για να ανταπεξέλθεις σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο; «Μπορώ να πω ότι είμαι σε αυτό το δρόμο, στο να μπορέσω να ανταποκριθώ, αισθάνομαι καλά, φυσικά και χρειάζομαι κάποια πράγματα να βελτιώσω τις λεπτομέρειες. Στο physical κομμάτι της προετοιμασίας δουλεύουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο όταν απαιτηθεί, στο τακτικό κομμάτι προσπαθώ να προσαρμοστώ και εγώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, σήμερα είχα περισσότερα λεπτά στα πόδια μου, αυτό με βοηθάει και πιστεύω με την καθημερινή δουλειά να είμαι έτοιμος στα κρίσιμα παιχνίδια».

-Τι θεωρείς πως πρέπει να βελτιώσει η ομάδα για να είναι πανέτοιμη στα επίσημα παιχνίδια; «Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα η ομάδα βελτιώνεται και στη φυσική κατάσταση και στο τακτικό κομμάτι, οπότε θεωρώ ότι είμαστε καλά αλλά έχουμε περιθώρια βελτίωσης ώστε στα παιχνίδια τα κρίσιμα να μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών».