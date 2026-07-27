Κοκκινόπουλος: «Η εικόνα που μένει από το τουρνουά είναι πολύ καλή»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Παμπαίδων, Σωτήρης Κοκκινόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τις εντυπώσεις που του άφησε η ομάδα του από το Τουρνουά Φιλίας στην Ισπανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις εμφανίσεις της Εθνικής Παμπαίδων στο Τουρνουά Φιλίας: «Ήμασταν άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ακόμα και το παιχνίδι με τη Γαλλία, που κάποια στιγμή έφυγε στους 13 πόντους, μέχρι το 38’ ήμασταν ισοπαλία. Κοιτάξαμε στα μάτια και τους τρεις αντιπάλους, παρ’ ότι που σωματομετρικά και οι τρεις ομάδες υπερτερούσαν. Ήμασταν πολύ σκληροί στο κομμάτι της άμυνας, πραγματικά όλα αυτά που είπαμε στην αρχή της προετοιμασίας ότι θέλαμε να κάνουμε βγήκαν και στο γήπεδο. Ακόμα και στο τελευταίο ματς ήταν πραγματικά πολύ καλή η προσπάθεια των παιδιών. Από εκεί που χάναμε για 19, φτάσαμε να χάνουμε για έναν πόντο. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά ήταν απόλυτα προσηλωμένα σε αυτό. Η εικόνα που μένει από το τουρνουά είναι πολύ καλή».

Για το γεγονός πως ήταν η καλύτερη άμυνα στο τουρνουά βάσει αριθμών: «Αυτό το λένε οι αριθμοί, αλλά και ξέχωρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν σκληροί στην άμυνα, τόσο στο κομμάτι του block-out όσο και στο πιο σημαντικό, που ξεκινάει από το κομμάτι της διάσπασης του press. Είχαμε πάρει το μήνυμα από τον Κώστα Παπαδόπουλο ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στις οκτώ μέρες που είχαμε την προετοιμασία μας στο Ηράκλειο, όπου πρέπει να πούμε ότι ήταν εξαιρετική η φιλοξενία για τα γήπεδα και τη διαμονή μας, δουλέψαμε πολύ στο κομμάτι αυτό. Είναι μια καλή “φουρνιά” για την Ελλάδα. Μια ομάδα που έχει καλό επιθετικό ταλέντο, μπορούν να παίξουν και καλή άμυνα και είχαν όλοι πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες».

Για τη διαχείριση των τριών ηττών και το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πείσουν παιδιά τέτοιας ηλικίας πως δεν έχει σημσία το αποτέλεσμα αλλά η εικόνα: «Κάναμε πολλές κουβέντες μετά από κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά, μαζί με όλο το staff. Να αναφέρω εδώ ότι το staff είχε δύο πολύ αξιόλογους προπονητές μαζί, τον Κυριάκο Καραμπατζάκη και τον Κωνσταντίνο Χουντή, που βοήθησαν σε όλη την διαδικασία με την εμπειρία τους. Στο κομμάτι της επικοινωνίας ήμασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που τους είπαμε είναι ότι “Τους κοιτάξαμε όλους στα μάτια. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι σας, πρέπει να δουλέψετε σωματικά και να αποδείξετε ότι αυτό που ακούγεται, ότι είστε μια καλή ‘φουρνιά’, ισχύει και δεν είναι υπερβολή”».

Για τη σημασία του Τουρνουά Φιλίας για τα παιδιά: «Βγήκαμε από τον μικρόκοσμο και είδαμε πώς παίζουν στην Ευρώπη, με τρία πολύ δυνατά τεστ. Τα παιδιά είναι πολύ τυχερά που έζησαν αυτήν την εμπειρία. Από την άλλη, το τουρνουά είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί είναι η προετοιμασία για κάτι πολύ πιο δύσκολο που έρχεται του χρόνου, με 45 μέρες προετοιμασία και ένα τουρνουά που έχει πραγματική αξία και σημασία, αφού μπαίνει και η σημασία της κατάταξης μέσα. Αυτή η “φουρνιά” είναι και τυχερή, γιατί έχει και το Παγκόσμιο της U17 που θα γίνει στην χώρα μας το 2027».

Για την αγωνιστική φιλοσοφία που υπάρχει από την Ομοσπονδία: «Όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ Εθνικές ομάδες μικρών ηλικιών ήταν πολύ λίγοι οι παίκτες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Πλέον είναι τα στυλ των ομάδων, το πώς παίζει η Γαλλία, η Ιταλία… Εγώ είμαι στην Ομοσπονδία τρία χρόνια. Αυτό που διέπει την Ομοσπονδία και έχει συμβάλει σ’ αυτήν τη φιλοσοφία όλο το team, και ο Κώστας ο Παπαδόπουλος και ο Δήμος Ντικούδης, είναι ότι θέλουμε να παίξουμε και εμείς γρήγορα, πιεστικά, να μην παίζουμε set plays. Θέλουμε ν’ ανεβάσουμε τον ρυθμό, να πάμε σε πιο πολλές επιθέσεις και νομίζω ανταποκριθήκαμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι».

Για τη διαφορά που υπάρχει στη «δεξαμενή» παικτών της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες: «Οι “δεξαμενές” παικτών μας εκ των πραγμάτων έχουν τεράστιες διαφορές απ’ αυτές των Γάλλων, των Ισπανών και πάει λέγοντας. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δε φάνηκε τόσο πολύ στους αγώνες, όμως και σε μέσο όρο ύψους και σε αθλητικότητα είμαστε πίσω».