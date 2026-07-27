Στην Μπολόνια ως δανεικός ο Ντόβμπικ

Παίκτης της Μπολόνια με την μορφή δανεισμού θα γίνει ο Αρτέμ Ντόβμπικ.

Σημαντική ενίσχυση για την επιθετική γραμμή της Μπολόνια, καθώς έχει συμφωνήσει με την Ρόμα για τον δανεισμό του Αρτέμ Ντόβμπικ.

Οι «Ροσομπλού» τα έχουν βρει σε όλα με τους Ρωμαίους και αναμένεται να εντάξουν στο δυναμικό τους τον διεθνή επιθετικό, για την σεζόν 2026-2027.

Την περασμένη σεζόν ο Ντόβμπικ, συμμετείχε σε 18 αγώνες, σκοράροντας 3 τέρματα, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.