Στην Μπολόνια ως δανεικός ο Ντόβμπικ

Σημαντική ενίσχυση για την επιθετική γραμμή της Μπολόνια, καθώς έχει συμφωνήσει με την Ρόμα για τον δανεισμό του Αρτέμ Ντόβμπικ.
Οι «Ροσομπλού» τα έχουν βρει σε όλα με τους Ρωμαίους και αναμένεται να εντάξουν στο δυναμικό τους τον διεθνή επιθετικό, για την σεζόν 2026-2027.
Την περασμένη σεζόν ο Ντόβμπικ, συμμετείχε σε 18 αγώνες, σκοράροντας 3 τέρματα, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨🔴🔵 Bologna have agreed loan deal to sign Artem Dovbyk from AS Roma, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Agreement until June 2027 for Dovbyk who accepted the proposal and will travel for medical on Tuesday. 🇺🇦
Santiago Castro will join AS Roma. 💛❤️ pic.twitter.com/DV0mMA1Z5j