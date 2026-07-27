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«Έκλεισε» το ρόστερ της Φενέρ για τη νέα σεζόν - Το αγωνιστικό μπάτζετ και οι μεταγραφές

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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To BasketNews με δημοσίευμα του σημειώνει πως το ρόστερ της Φενέρ για τη νέα σεζόν οριστικοποιήθηκε, αποκαλύπτωντας και το αγωνιστικό μπάτζετ της τουρκικής ομάδας.

Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε το ρόστερ της για τη σεζόν 2026-27 σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews .

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, η υπογραφή του Τζόνι Γιουζάνγκ ήταν η τελευταία κίνηση του συλλόγου σηματοδοτώντας το τέλος ενός από τα πιο πολυάσχολα καλοκαίρια όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι

Η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να λειτουργήσει με μισθοδοσία παρόμοια με την περασμένη σεζόν, όταν ο σύλλογος δαπάνησε σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς παικτών. Η ομάδα της Πόλης αναδιαμόρφωσε σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ της, προσθέτοντας εννέα νέους παίκτες, ενώ παράλληλα αποχαιρέτησε 11 παίκτες της περσινής ομάδας.

Οι μεταγραφές που πραγματοποίησε η Φενέρ την τρέχουσα θερινή περίοδο:

  • Τρεντ Φόρεστ
  • Σέιν Λάρκιν
  • Τζόνι Γιούζανγκ
  • Ίγκνας Σαρτζιούνας
  • Σερτάτς Σάνλι
  • Γουίλ Κλάιμπερν
  • Μπράξτον Κι
  • Σέιβον Σιλντς
  • Μάρκους Μπίνγκαμ
«Έκλεισε» το ρόστερ της Φενέρ για τη νέα σεζόν - Το αγωνιστικό μπάτζετ και οι μεταγραφές