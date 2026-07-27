«Έκλεισε» το ρόστερ της Φενέρ για τη νέα σεζόν - Το αγωνιστικό μπάτζετ και οι μεταγραφές

To BasketNews με δημοσίευμα του σημειώνει πως το ρόστερ της Φενέρ για τη νέα σεζόν οριστικοποιήθηκε, αποκαλύπτωντας και το αγωνιστικό μπάτζετ της τουρκικής ομάδας.

Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε το ρόστερ της για τη σεζόν 2026-27 σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews .

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, η υπογραφή του Τζόνι Γιουζάνγκ ήταν η τελευταία κίνηση του συλλόγου σηματοδοτώντας το τέλος ενός από τα πιο πολυάσχολα καλοκαίρια όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι

Η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να λειτουργήσει με μισθοδοσία παρόμοια με την περασμένη σεζόν, όταν ο σύλλογος δαπάνησε σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς παικτών. Η ομάδα της Πόλης αναδιαμόρφωσε σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ της, προσθέτοντας εννέα νέους παίκτες, ενώ παράλληλα αποχαιρέτησε 11 παίκτες της περσινής ομάδας.

Οι μεταγραφές που πραγματοποίησε η Φενέρ την τρέχουσα θερινή περίοδο: