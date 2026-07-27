Ο Τιτραουί των 11 εκατομμυρίων, η Premier League και το μεγάλο άλμα

Το SDNA σκιαγραφεί το προφίλ του 23χρονου μέσου της Σαρλερουά, το πολύπλευρο ενδιαφέρον από την Αγγλία, το παρασκήνιο της υπόθεσής του και γιατί η ομάδα του αξιώνει δυνατό…πακέτο για την πώλησή του.

Ο Γιασίν Τιτραουί βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος κι ενώ τις τελευταίες ώρες συνδέεται με τον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος διεθνής Αλγερινός μέσος της Σαρλερουά, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος, όσο και ως κεντρικός χαφ, προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα η αξία του να εκτοξευθεί μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Η περίπτωσή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Η Σαρλερουά εμφανίζεται αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον ποδοσφαιριστή, έχοντας ήδη απορρίψει πρόταση της Χαλ που έφτανε τα 8 εκατ. ευρώ, ζητώντας περίπου 11 εκατ. ευρώ για να ανάψει το «πράσινο φως» της παραχώρησής του.

Ο Τιτραουί απασχολεί εδώ και αρκετούς μήνες ομάδες από την Premier League.

Η Χαλ ήταν η πρώτη που κινήθηκε δυναμικά καταθέτοντας επίσημη πρόταση, ωστόσο η διαφορά στο οικονομικό σκέλος «πάγωσε» τις συζητήσεις.

Παράλληλα, η Λιντς εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ έχει ήδη ενημερωθεί για τις απαιτήσεις της Σαρλερουά, εξετάζοντας αν θα προχωρήσει σε επίσημη κίνηση.

Στη λίστα των ενδιαφερόμενων βρίσκεται και η Σάντερλαντ, η οποία είχε ασχοληθεί με τον Αλγερινό χαφ ήδη από την άνοιξη και εξακολουθεί να τον έχει ψηλά στις επιλογές της για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Το παρασκήνιο με τη Χαλ

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, πάντως, δεν αφορά τη στάση της Σαρλερουά, αλλά του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Αλγερινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Τιτραουί δεν αντιμετώπιζε τη Χαλ ως την ιδανική επιλογή για το επόμενο βήμα της καριέρας του, θεωρώντας πως μετά τη σεζόν που πραγματοποίησε στο Βέλγιο μπορεί να διεκδικήσει μεταγραφή σε ομάδα υψηλότερου επιπέδου.

Μάλιστα, μετά την απόσυρση της Χαλ από τη διεκδίκησή του, τα ίδια ρεπορτάζ σημειώνουν ότι το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή δεν αντιμετώπισε αρνητικά την εξέλιξη, καθώς εκτιμά πως θα προκύψουν ακόμη πιο ελκυστικές προτάσεις μέσα στο καλοκαίρι.

«Έτοιμος για το Big - 5»

Οι κριτικές που συγκεντρώνει ο Τιτραουί είναι ιδιαίτερα κολακευτικές.

Η αλγερινή «Competition» υποστηρίζει πως μετά την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε στη Jupiler Pro League,έχει έρθει η ώρα να κάνει το μεγάλο άλμα προς ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τον νεαρό μέσο έναν από τους κορυφαίους χαφ του βελγικού πρωταθλήματος, επισημαίνοντας πως δύσκολα θα παραμείνει στη Σαρλερουά μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, καθώς αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Από το 1,2 στα... 11 εκατομμύρια!

Η εξέλιξή του είναι εντυπωσιακή.

Η Σαρλερουά τον απέκτησε από την αλγερινή Παραντού το καλοκαίρι του 2024 αντί ποσού που προσέγγιζε το 1,2 εκατ. ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια είδε την αξία του να εκτοξεύεται.

Ο Τιτραουί καθιερώθηκε ως βασικός, πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά (2025-26) με 42 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έγινε διεθνής με την Εθνική Αλγερίας και πλέον θεωρείται το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της Σαρλερουά.

Το προφίλ του

Ο ύψους 1,80 μ. μέσος αγωνίζεται με την ίδια άνεση τόσο ως «6» όσο και ως «8», διαθέτοντας ένταση στο παιχνίδι του, μεγάλη ικανότητα στην ανάκτηση της μπάλας, αλλά και ποιότητα στην πρώτη πάσα και στην ανάπτυξη.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων της Premier League, αλλά πλέον -σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα- και του Ολυμπιακού, με τη Σαρλερουά να διατηρεί σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις και να μην δείχνει διατεθειμένη να πέσει κάτω από τις απαιτήσεις της.