Από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στον Βόλο!

Την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ, Ροναέλ Πιερ-Γκάμπριελ, ανακοίνωσε ο σύλλογος της Μαγνησίας, ο οποίος υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές των «τρικολόρ» και έχει φορέσει φανέλες σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ronaël Pierre-Gabriel.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία αναχώρησε για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή και να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ όπου κατέγραψε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα σπουδαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως των Ναντ, Μάιντς, Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρεστ, Μονακό, Σεντ Ετιέν.

Παράλληλα ο Ronaël Pierre-Gabriel έχει υπάρξει διεθνής σε όλες τις «μικρές» ομάδες της Γαλλίας (Κ-21, Κ-19, Κ-18)

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ronaël Pierre-Gabriel στην οικογένεια της».