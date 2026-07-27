Τραγωδία στην Κόρινθο: 25 ετών ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο - Προσήχθη ο ιδιοκτήτης

Ένας νεαρός εργαζόμενος είναι το θύμα της έκρηξης που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η σορός του άτυχου νεαρού, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 25 ετών, εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Την ώρα του συμβάντος, εντός των εγκαταστάσεων βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις εξ αυτών κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, ωστόσο ο 25χρονος εγκλωβίστηκε από ωστικό κύμα και τις φλόγες.

Παράλληλα, τρία άτομα διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου με δικά τους μέσα φέροντας αναπνευστικά προβλήματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε παρακείμενη οικοδομή και τραυματίστηκε από θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Προσήχθη ο ιδιοκτήτης

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες του δυστυχήματος, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα για κατάθεση.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Ο εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι εγκαταστάσεις της μονάδας υπέστησαν ολική καταστροφή. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Έχει σβήσει η φωτιά όμως είχαμε έναν νέο άνθρωπο νεκρό»

O δήμαρχος Κορίνθου, Νίκος Σταυρέλης, μιλώντας για τη φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο. Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει».

Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά τη διάρκεια της έκρηξης δήλωσε, μιλώντας στο Mega, πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης είπε πως «το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».

Πηγή: ethnos.gr