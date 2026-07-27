Ροναέλ Πιερ-Γκάμπριελ: Το «θρίλερ» με την Καϊσέρισπορ, το Τσάμπιονς Λιγκ και ο Βόλος!

Ο Γάλλος δεξιός μπακ και νέο απόκτημα της θεσσαλικής ομάδας, πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πιο παράξενα μεταγραφικά σίριαλ του περασμένου χειμώνα. Το SDNA παρουσιάζει την πορεία του και το παρασκήνιο της υπόθεσης στην Τουρκία.

Η μεταγραφή του Ροναέλ Πιερ-Γκάμπριελ αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα του Βόλου, κρίνοντας από το πλούσιο βιογραφικό που έφερε μαζί του στην Μαγνησία.

Ο 28χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, έχει φορέσει τη φανέλα ιστορικών συλλόγων, διαθέτει εμπειρίες από Τσάμπιονς Λιγκ και Europa League, ενώ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας.

Έμεινε ελεύθερος από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ μετά το τέλος της περασμένης σεζόν κι ενώ οι Κροάτες είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε ανανέωση του ρόστερ τους, με τον Γάλλο ακραίο αμυντικό να μην υπολογίζεται ως βασική επιλογή για τη νέα σεζόν.

Έτσι, ο Βόλος κινήθηκε γρήγορα, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και ολοκλήρωσε την απόκτησή του.

Η εικόνα που άφησε στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Στην Κροατία οι κριτικές για τον Πιερ-Γκάμπριελ ήταν θετικές στο σύνολο τους.

Αναγνώριζαν την αξιοπιστία και τη συνέπεια, θεωρώντας τον έναν ποδοσφαιριστή που μπορούσε να προσφέρει λύσεις τόσο στο δεξί άκρο της άμυνας, όσο και σε πιο σύνθετους τακτικούς ρόλους. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε ποτέ να εξελιχθεί σε αναντικατάστατο βασικό στέλεχος της Ντιναμό.

Από τις σημαντικότερες στιγμές της παρουσίας του στον σύλλογο ήταν οι συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ, αποδεικνύοντας πως μπορούσε να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μπήκε στη σεζόν 2025-26 ως δεύτερη επιλογή στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Ένας μικροτραυματισμός στις πρώτες αγωνιστικές τον έφερε πίσω κι έκτοτε δεν κατάφερε να ανακτήσει θέση στο ροτέισον, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε μία μόλις συμμετοχή στο πρωτάθλημα και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας αγώνων.

Καριέρα γεμάτη παραστάσεις

Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 28 ετών, το βιογραφικό του είναι ιδιαίτερα πλούσιο.

Ξεκίνησε από τη Σεντ Ετιέν, όπου θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά σε Μονακό, Μάιντς, Μπρεστ, Στρασβούργο, Εσπανιόλ, Ναντ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Συνολικά έχει αποκτήσει εμπειρίες από τη Ligue 1, τη Bundesliga, τη La Liga και το κροατικό πρωτάθλημα.

Στο παλμαρέ του μετρά δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Κροατίας με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, διακρίσεις που ήρθαν να εμπλουτίσουν μία ήδη γεμάτη ευρωπαϊκή διαδρομή.

Το μεταγραφικό θρίλερ στην Τουρκία

Λίγους μήνες πριν φορέσει τη φανέλα του Βόλου, ο Ροναέλ Πιερ-Γκάμπριελ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο παράξενα μεταγραφικά σίριαλ του περασμένου χειμώνα.

Τον Ιανουάριο του 2026 τα τουρκικά ΜΜΕ παρουσίαζαν τον Γάλλο δεξιό μπακ ως ποδοσφαιριστή της Καϊσέρισπορ. Ο ίδιος ταξίδεψε στην Τουρκία, πέρασε από τις απαραίτητες διαδικασίες και όλα έδειχναν ότι η μεταγραφή είχε ολοκληρωθεί.

Τελικά, όμως, η συμφωνία κατέρρευσε πριν επισημοποιηθεί.

Σύμφωνα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, κατά την παραμονή του στην Τουρκία προέκυψαν αλλαγές στους όρους της συμφωνίας, ενώ υπήρχαν και ζητήματα που σχετίζονταν με την απαγόρευση μεταγραφών (transfer ban) που αντιμετώπιζε η Καϊσέρισπορ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Πιερ-Γκάμπριελ αποφάσισε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αναζητώντας άλλη λύση για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η εκδοχή της τουρκικής ομάδας ήταν εντελώς διαφορετική. Η Καϊσέρισπορ υποστήριξε ότι είχε έρθει σε πλήρη συμφωνία τόσο με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, όσο και με τον ποδοσφαιριστή, ότι εκείνος υπέγραψε το συμβόλαιό του και προπονήθηκε με την ομάδα, πριν εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά την πόλη έπειτα από παρότρυνση του εκπροσώπου του.

Όποια κι αν είναι η πραγματική εκδοχή, το αποτέλεσμα ήταν ότι η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ο Πιερ-Γκάμπριελ επέστρεψε στη Ντιναμό χωρίς να αγωνιστεί στην Τουρκία και λίγους μήνες αργότερα έμεινε ελεύθερος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στον Βόλο.