Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πήρε Κόλμπι Τζόουνς η Μανρέσα

Έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη είναι ο Κόλμπι Τζόουνς. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Eurocup, Μανρέσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή.
Ο Τζόουνς έχει περάσει την καριέρα του ανάμεσα σε NBA και G-League, φορώντας τις φανέλες των Κινγκς, Γουίζαρντς, Πίστονς και στις θυγατρικές τους ομάδες αντίστοιχα.
Την περασμένη σεζόν στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA, ο Τζόουνς μέτρησε 13.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, σε 23.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.
💥 El Kids&Us #Manresa incorpora l’escorta nord-americà Colby Jones!— Kids&Us Manresa (@BasquetManresa) July 27, 2026
🙌🏾 Welcome, Colby !
🧩 escorta 🇺🇸USA 🪪 24 anys📏 1,95m
🛬 @MemphisHustle
📊 25-26: 13,8 PTS 4,1 REB i 3,6 ASS pic.twitter.com/AknZt1KGr8