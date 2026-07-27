Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πήρε Κόλμπι Τζόουνς η Μανρέσα

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Eurocup, Μανρέσα ενίσχυσε την περιφερειακή της γραμμή, κάνοντας δικό της τον Κόλμπι Τζόουνς.

Έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη είναι ο Κόλμπι Τζόουνς. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Eurocup, Μανρέσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή.

Ο Τζόουνς έχει περάσει την καριέρα του ανάμεσα σε NBA και G-League, φορώντας τις φανέλες των Κινγκς, Γουίζαρντς, Πίστονς και στις θυγατρικές τους ομάδες αντίστοιχα.

Την περασμένη σεζόν στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA, ο Τζόουνς μέτρησε 13.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, σε 23.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.