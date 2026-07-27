Από τον Παναθηναϊκό στην Καραγκιουμρούκ ο Σιώπης

Στην Καραγκιουμρούκ θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Μανώλης Σιώπης, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει το φινάλε της συνεργασίας του με τον Έλληνα χαφ.

Η Καραγκιουμρούκ ήταν τελικά η τουρκική ομάδα με την οποία ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη, με την μεταγραφή να ολοκληρώνεται σήμερα.

Έτσι, ο Έλληνας χαφ αποτελεί πια παρελθόν από το «Τριφύλλι», στο οποίο άνηκε από τον Ιανουάριο του 2025, και επιστρέφει στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».