Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον MVP της... 3ης κατηγορίας της Ισπανίας

Η Βαλένθια με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του MVP της... 3ης κατηγορίας της Ισπανίας Ουλίντενς Λεβέκι, τον οποίο παραχώρησε δανεικό στην Εστία Μενόρκα που συμμετέχει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Σε μια... απρόσμενη μεταγραφή προχώρησε η Βαλένθια, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του MVP της... 3ης κατηγορίας της Ισπανίας Ουλίντενς Λεβέκι.

Ο Αμερικανός σέντερ, με καταγωγή από την Αϊτή και ευρωπαϊκό διαβατήριο, τη σεζόν 2026-27 θα αγωνιστεί δανεικός στην Εστία Μενόρκα που συμμετέχει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Την περίοδο που ολοκληρώθηκε έπαιξε στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας όπου αναδείχθηκε MVP και είχε κατά μέσο όρο 16.8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1.2 μπλοκ και 25 βαθμούς αξιολόγησης ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

«Η Valencia Basket κατέληξε σε συμφωνία με τον σέντερ Γουίλντενς Λεβέκιε (2,11 μ., ΗΠΑ/Αϊτή, 11 Ιουνίου 2000, 26 ετών) για την ένταξή του στον σύλλογο για τρεις σεζόν, έως και τη σεζόν 2028-29. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος διαθέτει διαβατήριο της ΕΕ, θα αγωνιστεί ως δανεικός στην Hestia Menorca κατά τη διάρκεια της επερχόμενης σεζόν 2026–27, προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία στην Primera FEB.

Ο Λεβέκιε έρχεται από μια σεζόν στη Δεύτερη Κατηγορία της FEB με την Cáceres Ciudad de Baloncesto κατά τη σεζόν 2025–26, κατά την οποία αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος χάρη στους μέσους όρους των 16,8 πόντων, 10 ριμπάουντ και 1,2 μπλοκ, με συνολικό δείκτη αποδοτικότητας 25 πόντων ανά αγώνα σε 32 αγώνες που συμμετείχε»