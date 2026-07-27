Ο Ολυμπιακός κι ο Προμηθέας να νικάνε κι οι Εθνικές ας σφάζονται στο γόνατο…

Ο Βαγγέλης Λιόλιος απ’ τη στιγμή που ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας νικούν – όπως νικούν – περνά τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα στην κατηγορία «οι άλλοι να πάνε να γ@%$&%ν».

Στα μηνύματα που δόθηκαν στους αρμόδιους και «καίνε» τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Προμηθέα, αποδεικνύεται η εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ με τη διαιτησία. Ειδικά στο σημείο όπου ενημερώνει για τους ορισμούς διαιτητών, πριν γίνουν γνωστοί στους ίδιους τους διαιτητές.

Η ομάδα που από τις σκιές διοικούσε (Προμηθέας) είχε διαιτησίες που θα ζήλευε κι η ΤΣΣΚΑ όταν ήταν στην EuroLeague. Ο «φίλος» Ολυμπιακός, είχε τους ορισμούς που ήθελε στους τελικούς, στέφθηκε πρωταθλητής στις βολές με την αμέριστη συμπαράσταση του «συστήματος».

Ο Λιόλιος κάπου εδώ χάνει το ενδιαφέρον του για τη διαιτησία. Αφού ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας «κερδάνε», τότε όλοι οι υπόλοιποι «να πάνε να γ@$%^#ν» που έλεγε και μια ψυχή. Μέσα σε «όλους τους υπόλοιπους», είναι και οι Εθνικές ομάδες όλων των κλιμακίων.

Η φάση με το φάουλ που σφυρίχτηκε σε βάρος της Εθνικής Εφήβων στο ματς με τη Γαλλία, είναι σοκαριστική. Σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά, σε ματς ισόπαλο, δόθηκαν βολές ετσιθελικά, για να κριθεί ο νικητής.

Η ΕΟΚ αλήθεια, έχει πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει; Η συμμετοχή της επί ημερών Λιόλιου στα όσα συμβαίνουν στις Εθνικές ομάδες, είναι συγκεκριμένη. Να βγάλουμε κάνα διαβατηριάκι, να βγούμε καμιά φωτογραφία στα αποδυτήρια, να πάρουμε προ-Ολυμπιακό τουρνουά και EuroBasket γυναικών για τη λεζάντα. Όταν έρθει η ώρα να πληρώσουμε καμιά ασφάλεια για τον Γιάννη, να πληρώσουμε κάνα πριμ που ένα χρόνο κοροϊδεύουμε, να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις στηρίζοντας τον προπονητή για τις κλήσεις των παικτών, σιγά τώρα μην ασχοληθούμε.

Προφανώς και δεν περίμενε κανείς ο Λιόλιος να προσπαθήσει έστω, για να έχει καλή αντιμετώπιση από τη διαιτησία η Εθνική. Σε όλα τα κλιμάκιά της. Εδώ στα πρόσφατα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία είδαμε να μην σέβονται την Ελλάδα στα σφυρίγματα. Που να το πεις και ποιος να σε πιστέψει. Τώρα έγινε κι αυτό με την «κλοπή» της Εθνικής Εφήβων.

Είναι ξεκάθαρη η αδιαφορία του Βαγγέλη Λιόλιου και όλου του «συστήματος» που διοικεί το μπάσκετ. Η επιτυχία της Εθνικής, η εξέλιξη του μπάσκετ, δεν βοηθούν τα συμφέροντα τα οποία θέλουν να εξυπηρετήσουν. Οπότε, γιατί να παρέμβουν;

Εδώ που τα λέμε, ποιον ακριβώς να σεβαστούν; Έναν πρόεδρο Ομοσπονδίας που δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα, παρά μόνο διοικώντας από τις σκιές την ομάδα του; Τον Κορομηλά που έχουμε για επικεφαλής και η EuroLeague τον πέταξε εκτός για τους γνωστούς και μη τιμητικούς λόγους; Ή μήπως το σύνολο των διαιτητών μας, οι οποίοι σταθερά απουσιάζουν από κάθε μεγάλη διοργάνωση της FIBA;

Επί ημερών Βαγγέλη Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ, έχει «κατορθώσει» να μετριάσει τη δυναμική των Εθνικών μας σε τρία επίπεδα: 1.Ταλέντο, εξέλιξη, δεν υπάρχουν, 2.έχει χαθεί η σύνδεση των ίδιων των διεθνών με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καθώς οι πάντες βλέπουν πως το κατάντησε «μαγαζάκι» για τα συμφέροντά του και 3.δεν υπάρχει ο παραμικρός σεβασμός από τη διαιτησία απέναντι στο σύνολο των Εθνικών μας.

Τουλάχιστον είναι σταθερός ο Λιόλιος κι αυτό πρέπει να του αναγνωριστεί: Καταστρέφει κάθε τομέα του μπάσκετ, δεν κάνει διακρίσεις.