Είναι κλοπή: Δείτε τι σφύριγμα έδωσαν οι διαιτητές της FIBA για να κερδίσει η Γαλλία την Ελλάδα! (vid)

Η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε σε... νεκρό χρόνο από την Γαλλία, με τους διαιτητές της FIBA να ανακαλύπτουν φάουλ εκτός φάσης στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η Εθνική Εφήβων ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην Γαλλία, ωστόσο ένα... αστείο φάουλ από τους διαιτητές της FIBA σχεδόν σε νεκρό χρόνο έδωσε στους «Τρικολόρ» τη νίκη.

Συγκεκριμένα οι Γάλλοι με το σκορ στο 65-65 αστόχησαν σε σουτ δυο πόντων που θα τους χάριζε τη νίκη, ωστόσο οι διαιτητές ειχαν άλλη άποψη καταλογίζοντας ανύπαρκτο φάουλ εκτός φάσης με το άκουσμα της κόρνας.

Δείτε την φάση στο τέλος του video: