Επίσημο το «μπαμ»: Παίκτης του ΟΦΗ ο Αϊτόρ!

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την «βόμβα» με την απόκτηση του Αϊτόρ, με τους Κρητικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 30χρονου πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Ήταν γνωστό, πλέον έγινε και επίσημο, με τον ΟΦΗ να ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊτόρ.

Ο Ισπανός εξτρέμ βρισκόταν από χθες στο Ηράκλειο, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει, όπως και έγινε, ενώ πλέον ο Χρήστος Κόντης τον περιμένει στην Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί την προετοιμασία της.

Έτσι, ο Αϊτόρ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το 2024 και την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Βιτόρια στην Βραζιλία, μετρώντας συνολικά 17 συμμετοχές και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.



Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Aitor Cantalapiedra Fernández, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στις 10 Φεβρουαρίου 1996 στη Βαρκελώνη και με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Aitor άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Barcelona και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους «μπλαουγκράνα» τη σεζόν 2015-16, καταγράφοντας δύο επίσημες συμμετοχές και κατακτώντας το Copa del Rey.

Στην καριέρα του φόρεσε τις φανέλες των Barcelona B, Villarreal B, Sevilla Atlético, Twente (Ολλανδία), Παναθηναϊκού, ΑΕΚ Λάρνακας και EC Vitória (Βραζιλία).

Ως ποδοσφαιριστής της Twente κατέγραψε την πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του, αφού σε δύο αγωνιστικές περιόδους αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Eredivisie, σημειώνοντας 24 γκολ και 18 ασίστ σε 6 επίσημες συμμετοχές.

Στην Ελλάδα, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μέτρησε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ (μοίρασε και 15 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024.

Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακας (14 συμμετοχές, 7 γκολ, 5 ασίστ), με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου, ενώ τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΟΦΗ, ήταν η βραζιλιάνικη EC Vitória (36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ).

Σε διεθνές επίπεδο, ο Aitor φόρεσε τη φανέλα των «μικρών» εθνικών ομάδων της Ισπανίας, από την Κ16 ως και την Κ19, ενώ συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα μετρά περισσότερες από 300 επίσημες συμμετοχές, έχοντας καταγράψει 75 γκολ και 48 ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν τη σταθερή παρουσία και την ποδοσφαιρική του ποιότητα στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο.

Aitor, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»