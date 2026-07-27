Συγκινητικός Τζούρισιτς: «Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα μείνει για πάντα εδώ» (pic)

Με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του ο Φίλιπ Τζούρισιτς.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια τριετία, με τον ίδιο να αποχαιρετά τον σύλλογο με ένα άκρως συγκινητικό και συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα.

Σε αυτό εξήγησε πως είναι υπερήφανος για το ότι έδινε πάντα το 100% του εαυτού του για τον σύλλογο, ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους της ομάδας και τους φιλάθλους, εξέφρασε την επιθυμία του να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το Πρωτάθλημα και τόνισε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις στιγμές που έζησε στην Ελλάδα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ποτέ δεν είναι εύκολο να βρεις την κατάλληλη στιγμή για να αποχαιρετήσεις ανθρώπους που έχουν μπει στην καρδιά σου. Όμως, όπως ήδη γνωρίζετε, μετά από τρία υπέροχα χρόνια, ήρθε το τέλος της διαδρομής μου στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο αποχωρισμός είναι για μένα ιδιαίτερα συγκινητικός.



Όταν ήρθα, είχα μπροστά μου μια μεγάλη πρόκληση – έναν σπουδαίο σύλλογο, τεράστιες προσδοκίες και την πίεση που συνοδεύει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω μόνο περηφάνια. Περάσαμε μαζί πολλά, ζήσαμε στιγμές χαράς και δυσκολίας και επιστρέψαμε τον Παναθηναϊκό στην ευρωπαϊκή του θέση, εκεί όπου πραγματικά ανήκει. Αυτό όμως που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου είναι η αγάπη που πήρα από εσάς.



Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου που πίστεψαν σε μένα και με έκαναν να αισθανθώ από την πρώτη ημέρα σαν στο σπίτι μου.



Η Αθήνα έγινε δεύτερο σπίτι για εμένα και την οικογένειά μου. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα μείνει για πάντα εδώ.



Αγαπητοί φίλαθλοι, ήταν τεράστια τιμή για μένα να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ξέρετε πόσο αγαπώ αυτόν τον σύλλογο και ξέρετε ότι σε κάθε αγώνα έδινα και την τελευταία μου δύναμη. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο μέσα στο γήπεδο προσπαθούσα να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να εκπροσωπώ επάξια τον Παναθηναϊκό.



Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίξατε, αλλά και όσους ίσως δεν ήταν πάντα με το μέρος μου, γιατί ξέρω ότι, όπως και για μένα, έτσι και για εσάς ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα πάνω απ’ όλα. Όλοι εσείς με σπρώχνατε να προχωράω μπροστά και χάρη σε εσάς έδινα πάντα περισσότερα απ’ όσα πίστευα ότι μπορούσα.



Ζήσαμε μαζί αξέχαστες στιγμές. Είναι βραδιές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ και που θα ανήκουν για πάντα σε όλους μας.



Και στους 120 αγώνες που φόρεσα αυτή τη φανέλα έπαιξα με την καρδιά μου, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ήμουν ο παίκτης σας, ο αρχηγός σας και ο στρατιώτης σας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα είμαι για πάντα περήφανος.



Αυτό δεν είναι αντίο. Είναι μόνο ένα «εις το επανιδείν».



Εύχομαι ειλικρινά αυτός ο σύλλογος να κατακτήσει ξανά πολύ σύντομα το Πρωτάθλημα Ελλάδας, γιατί εκεί είναι η θέση του. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να αισθανθώ ένας από εσάς».