Ολυμπιακός: Επανέρχεται στο προσκήνιο ο Μπενταγιέμπ σύμφωνα με τους Ιταλούς

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του 24χρονου φορ, Ταουφίκ Μπενταγιέμπ.

Το όνομα του Ταουφίκ Μπενταγιέμπ επανέρχεται στο τραπέζι του Ολυμπιακού. Ο 24χρονος σέντερ φορ είχε ξανακουστεί για τους Πειραιώτες μερικούς μήνες πριν, ωστόσο η περίπτωσή του δεν προχώρησε, με τον ίδιο να επιστρέφει στην Ουνιόν Τουάργκα παρά την άνοδο της Τρουά στη Ligue 1.

Σύμφωνα λοιπόν με τον δημοσιογράφο, Αλφρέντο Πεντούλα, ο Μαροκινός επιθετικός επανήλθε στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους», όμως δεν είναι οι μόνοι που εξετάζουν την περίπτωσή του, καθώς υπάρχουν κι άλλες ομάδες που θέλουν τον εν λόγω ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, Μπεσίκτας, Τζένοα, Ρίζεσπορ αλλά και Λεβάντε έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Μαροκινό φορ, έπειτα από τη γεμάτη σεζόν πέρσι στη Ligue 2 όπου μέτρησε 20 γκολ σε 31 συμμετοχές