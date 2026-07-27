Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Αβέβαιο το μέλλον του Αλεξανδρόπουλου – Σκέψεις να λυθεί το συμβόλαιό του

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος δεν υπολογίζεται στην Σπόρτινγκ και δεν αποκλείεται να αποδεσμευτεί.

Εκτός πλάνων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας παραμένει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Ο 24χρονος μέσος μετακόμισε στα «λιοντάρια» το καλοκαίρι του 2022 έναντι 4 εκατ. ευρώ από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και να κερδίσει μια θέση στην ομάδα.

Οι δανεισμοί του σε Ολυμπιακό, Σταντάρ Λιέγης και Φορτούνα Ντίσελντορφ δεν ανάγκασαν καμία από τις ομάδες να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, με τον Αλεξανδρόπουλο να παραμένει στο ρόστερ της Σπόρτινγκ.

Η ομάδα της Λισαβόνας εξετάζει το ενδεχόμενο να έρθει σε συμφωνία μαζί του για λύσει το συμβόλαιό του.

