Ολυμπιακός: Η πιθανή αποχώρηση Ταρέμι, φέρνει φορ στο λιμάνι

Ο Ταρέμι ενδέχεται να μετακομίσει στη Βραζιλία και ο Ολυμπιακός αναζητά ήδη παίκτη για την επίθεση, με άλλα χαρακτηριστικά.

Κοντά στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, καθώς η Βάσκο Ντα Γκάμα ετοιμάζει πρόταση για την απόκτησή του. Μια τέτοια εξέλιξη περιμένουν οι «ερυθρόλευκοι», καθώς υπήρχε έντονη φημολογία για το μέλλον του Ιρανού επιθετικού το τελευταίο διάστημα και αρκετές ομάδες έχουν συνδεθεί με το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Ο έμπειρος φορ επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ. Ωστόσο και ο ίδιος φέρεται να εξετάζει τις επιλογές που έχει για το μέλλον του, με τη Βάσκο Ντα Γκάμα να μοιάζει η ομάδα που θα κάνει επίσημη κίνηση.

Εάν αποχωρήσει ο Ταρέμι, ο οποίος έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα θα αναζητήσει κάποιον που θα έχει τα στοιχεία του Μπάμπη Κωστούλα, για να πιέζει, να δημιουργεί και να συνεργάζεται καλά με τον Ελ Κααμπί.