Τσέλσι: Θέλει τον Γουέλμπεκ από την Μπράιτον για να ενισχύσει την επίθεση

Η Τσέλσι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον έμπειρο επιθετικό της Μπράιτον να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Τσάμπι Αλόνσο.

Η Τσέλσι συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, έχει στρέψει την προσοχή της σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Οι «Μπλε» εξετάζουν την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ από την Μπράιτον, σε μια κίνηση που θα προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ξεκινά τη θητεία του στην Premier League με την Τσέλσι, επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και θεωρεί πως ο 35χρονος Άγγλος φορ μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και να λειτουργήσει ως ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια.

Ο Γουέλμπεκ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον, καταγράφοντας 14 γκολ και δύο ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ιδιαίτερα παραγωγικός παρά την ηλικία του.

Παρότι η μεταγραφική πολιτική της Τσέλσι τα τελευταία χρόνια βασίζεται κυρίως στην απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, η συγκεκριμένη περίπτωση διαφοροποιείται. Η εμπειρία του Γουέλμπεκ στο κορυφαίο επίπεδο, η γνώση της Premier League και οι ηγετικές του ικανότητες αποτελούν στοιχεία που εκτιμά ιδιαίτερα ο Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Μπράιτον είναι ενήμερη για το ενδιαφέρον της Τσέλσι, ενώ ο έμπειρος επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.