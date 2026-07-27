Επιστροφή-έκπληξη στο πλευρό του Οζιέ στο Ράλι Φινλανδίας

Πέντε χρόνια αφότου αποχώρησε ως παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC, ο Ζιλιάν Ινγκρασιά επιστρέφει ως συνοδηγός!

Πέντε χρόνια αφότου αποχώρησε ως παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Ζιλιάν Ινγκρασιά επιστρέφει αυτή την εβδομάδα ως συνοδηγός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), προκειμένου να «τρέξει» πλάι στον εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή οδηγών, Σεμπαστιάν Οζιέ, στο Ράλι Φινλανδίας (30 Ιουλίου-2 Αυγούστου).

Η ομάδα της Toyota γνωστοποίησε σήμερα το πρωί (27/7) σε ανακοίνωσή της ότι: «Για προσωπικούς λόγους, ο Βενσάν Λαντέ δεν θα λάβει μέρος στο προσεχές Ράλι Φινλανδίας. Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Ζιλιάν Ινγκρασιά θα επιστρέψει για μια και μοναδική φορά, προκειμένου να καθίσει δίπλα στον Σεμπαστιάν Οζιέ γι' αυτόν τον αγώνα».

Ο Ινγκρασιά, ο οποίος επρόκειτο να βρίσκεται στο Ράλι Φινλανδίας ως τηλεσχολιαστής, βλέπει το ρόλο του να αλλάζει δραματικά: «Είναι μεγάλη τιμή να επιστρέφω στο αυτοκίνητο γι' αυτό το ένα ράλι, προκειμένου να βοηθήσω τον Σεμπ, τον Βενσάν και την ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ανυπομονώ».

Η τελευταία φορά που ο Ινγκρασιά κάθισε στη θέση του συνοδηγού ήταν στο Ράλι της Μόντσα για το 2021, βοηθώντας τον Οζιέ να πάρει τη νίκη και να «κλειδώσει» τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο για το δίδυμο από τη Γαλλία. Από τότε ο Οζιέ κατέκτησε ακόμη ένα πρωτάθλημα, το 2025, έχοντας ως συνοδηγό τον Βενσάν Λαντέ.

«Λυπάμαι που ο Βενσάν δεν μπορεί να είναι μαζί μας για το Ράλι Φινλανδίας, για προσωπικούς λόγους. Φυσικά, εξακολουθούμε να θέλουμε να πιέσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εμάς και για την ομάδα, οπότε χαίρομαι που ο φίλος μου ο Ζιλιάν αποδέχτηκε την πρόσκληση να καθίσει δίπλα μου για άλλη μια φορά», υπογράμμισε ο Οζιέ.