Ανανέωσε ως το 2030 ο Γκινάτ με την Χάποελ - Η επική ανάρτηση του Γιανάι

Η Χάποελ Τελ - Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τομέρ Γκινάτ, με τον Οφέρ Γιανάι να σημειώνει πως ο παίκτης θα αποσυρθεί από την Ισραηλινή ομάδα ως πρωταθλητής Ευρώπης.

Παίκτης της Χάποελ Τελ - Αβίβ ως το 2030 θα είναι ο Τομέρ Γκινάτ. Όπως ανακοίνωσε η Ισραηλινή ομάδα οι δυο πλευρές ανανέωσαν την συνεργασία τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 31χρονος φόργουορντ θα μπει στον πέμπτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ είχε φορέσει τη φανέλα της και από το 2016 ως το 2020.

Την περασμένη σεζόν στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 3.3 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε 14 συμμετοχές.

O ιδιοκτήτης της ομάδας του Τελ - Αβίβ πήρε θέση πριν την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας και με μια επική ανάρτηση δεν ανέφερε απλώς ότι ο Ισραηλινός θα αποσυσθεί με τη φανέλα της Χάποελ, αλλά και πως όταν το πράξει θα είναι πρωταθλητής Ισραήλ και Ευρώπης.

Η ανάρτηση του Οφέρ Γιανάι

«Αυτή τη φορά στα Εβραϊκά, για να είναι ξεκάθαρο σε όλους.

Ο Τόμερ Γκινάτ θα αποσυρθεί με τη φανέλα της Χαποέλ Τελ Αβίβ ως πρωταθλητής του Ισραήλ και πρωταθλητής της Ευρώπης.

Αυτή είναι υπόσχεση! Και τέτοια που θα κάνω τα πάντα για να την τηρήσω.

Καλή επιτυχία Τομέρ Γκινάτμ καλή επιτυχία Χάποελ Τελ Αβίβ»