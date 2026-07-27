«Τσίμπησε» και Χαραλαμπόγλου ο Βόλος

Από την Αρκαδία στη Μαγνησία για τρία χρόνια ο 21χρονος επιθετικός που «επαναπατρίστηκε» πέρσι για χάρη του Αστέρα.

Η ανακοίνωση του Βόλου για την -νέα- προσθήκη του Γιώργου Χαραλαμπόγλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Βόλου αναχώρησε για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης όπου είχε 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει περάσει από τις ακαδημίες της Φιορεντίνα, του Ολυμπιακού και την Κ-21 της Ουτρέχτης όπου σε 31 αγώνες σημείωσε και 5 γκολ.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου στην οικογένεια της».