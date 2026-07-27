Tζόκοβιτς-Σαμπαλένκα στο μικτό διπλό της Νέας Υόρκης

Το «αστεράτο» μικτό διπλό θα διεξαχθεί για δεύτερη σερί χρονιά στο US Open και φέτος κλέβει την παράσταση η συνεργασία του Νόβακ Τζόκοβιτς με την Αρίνα Σαμπαλένκα!

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26 Αυγούστου 2026 στο USTA Billie Jean King National Tennis Center, πριν από την έναρξη του κυρίως ταμπλό του αμερικανικού σλαμ.

Για πρώτη φορά θα υπάρχει και προκριματικός γύρος, με οκτώ ομάδες να διεκδικούν δύο θέσεις στο κυρίως ταμπλό. Οι έξι κορυφαίες ομάδες βάσει συνδυασμένης κατάταξης θα λάβουν απευθείας θέση, ενώ οκτώ ακόμη ζευγάρια θα συμπληρώσουν το ταμπλό μέσω wild cards και προκριματικών.

Οι αναμετρήσεις από τα προκριματικά μέχρι τα ημιτελικά θα διεξάγονται σε μορφή best-of-three sets, με τα σετ να κρίνονται στα τέσσερα games και με σύστημα no-ad scoring. Σε περίπτωση ισοπαλίας 4-4 θα ακολουθεί tiebreak, ενώ αντί για τρίτο σετ θα διεξάγεται match tiebreak στους 10 πόντους.

Ο τελικός θα ακολουθήσει διαφορετικό φορμάτ, με τα σετ να κρίνονται στα έξι games, tiebreak στο 6-6 και match tiebreak 10 πόντων αντί τρίτου σετ.

Από την αρχική λίστα ξεχωρίζουν τα ζευγάρια: Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.1) – Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.8), Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.3) – Κάσπερ Ρουντ (Νο.13), Έλενα Ριμπάκινα (Νο.2) – Τέιλορ Φριτζ (Νο.10) και Ναόμι Οσάκα (Νο.13) – Κέι Νισικόρι (Νο.721).

Aπουσιάζουν, δηλαδή, για την ώρα οι Γιάνικ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ και οι αδερφές Γουίλιαμς.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια:

Μίρα Αντρέεβα και Αντρέι Ρούμπλεφ

Μπελίντα Μπέντσιτς και Φλάβιο Κομπόλι

Ντιάνα Σνάιντερ και Ντανίλ Μεντβέντεφ

Αμάντα Ανισίμοβα και Λέρνερ Τιέν

Άλεξ Ιάλα και Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ

Λέιλα Φερνάντες και Φράνσις Τιάφοου

Τέιλορ Τάουνσεντ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Τζέσικα Πεγκούλα και Τζακ Ντρέιπερ

Το πρόγραμμα:

Δευτέρα 24 Αυγούστου – Προκριματικά

(Οκτώ ομάδες θα διεκδικήσουν δύο θέσεις στο κυρίως ταμπλό)

Grandstand – Έναρξη 18.00 (ώρα Ελλάδας)

Τρίτη 25 Αυγούστου – Πρώτος γύρος και προημιτελικά

Louis Armstrong Stadium – Έναρξη 17.00

Arthur Ashe Stadium – Έναρξη 18.00

Τετάρτη 26 Αυγούστου – Ημιτελικά και τελικός

Arthur Ashe Stadium – Έναρξη 02.00

Οι αγώνες του μονού του US Open διεξάγονται 30/8-13/9.