Ο Μπενζεμά δεν κάνει πίσω - Απορρίπτει κάθε πρόταση αποχώρησης από την Αλ Χιλάλ

Αποφασισμένος να μείνει στην Αλ Χιλάλ είναι ο Καρίμ Μπενζεμά, παρά την επιθυμία της διοίκησης να λυθεί πρόωρα η συνεργασία τους.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις που του κατατέθηκαν, επιμένοντας πως θα τηρήσει το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας επιδιώκει να απελευθερώσει θέση ξένου ποδοσφαιριστή, ώστε να κινηθεί πιο εύκολα στη μεταγραφική αγορά. Όμως, ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, η Αλ Χιλάλ του πρότεινε ακόμη και μετακίνηση σε νεοφώτιστη ομάδα της πρώτης κατηγορίας, όμως και αυτή η επιλογή απορρίφθηκε από τον έμπειρο φορ.

Η μοναδική περίπτωση στην οποία ο Μπενζεμά θα δεχόταν να αποχωρήσει νωρίτερα είναι να του καταβληθούν στο σύνολό τους οι αποδοχές του τελευταίου έτους του συμβολαίου του. Μόνο τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος και να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.