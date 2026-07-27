Πέρασε τα ιατρικά, μένουν οι ανακοινώσεις για Τζολάκη - Χαλ!

Ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, ώστε να επισφραγιστεί η μεγάλη μεταγραφή του στη Χαλ Σίτι και την Premier League.

Μία... ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης!

Ο διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένουν, πια, μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επισήμως από την, προβιβασμένη στην Premier League, αγγλική ομάδα.

Η υπόθεση έχει μπει, πλέον, στην τελική ευθεία. Ο 23χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή (24/7) στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Χαλ και στη συνέχεια να ταξιδέψει στη Σλοβενία, όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Isokinetic Athens και τον Τζολάκη να φωτογραφίζεται με τον Ορθοπεδικό Διευθυντή, Άκη Τσαπραλή, επιβεβαιώνοντας πως όλα κύλησαν ομαλά.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του Ολυμπιακού και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στους «ερυθρόλευκους». Βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024, ενώ ένα χρόνο αργότερα ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του νταμπλ.

Συνολικά, κατέγραψε 131 συμμετοχές με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, κρατώντας ανέπαφη την εστία σε 64 αγώνες, πριν ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αγγλία.