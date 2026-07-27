Βόλος: Γιος επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πατέρα του με μπαλτά στο κέντρο της πόλης

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Βόλο, με έναν άνδρα να επιτίθεται και να τραυματίζει τον 61χρονο πατέρα του με μπαλτά.

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη στον Βόλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το thenewspaper, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές και έντονη λογομαχία, πριν ο φερόμενος ως δράστης αρπάξει μπαλτά και τραυματίσει τον πατέρα του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 61χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε οικογενειακή διαμάχη ως αιτία του επεισοδίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πατέρα και γιο, μέλη οικογένειας αλλοδαπών που φέρεται να αντιμετωπίζει συνθήκες αστεγίας.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: newsit.gr