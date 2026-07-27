Οδεύουν προς συμφωνία ΚΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ για το Παλατάκι!

Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ για το Παλατάκι, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν συμφωνία ενόψει της νέας σεζόν!

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/7) η συνάντηση ανάμεσα σε ΚΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ για το Παλατάκι, αφού οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη χρήση του γηπέδου αλλά το πιο σημαντικό, τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας που αναμένεται να επιτευχθεί.

Μετά από ένα... σίριαλ που κράτησε αρκετές εβδομάδες, οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία, καθώς απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες, που αναμένεται να διευθετηθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Κάπως έτσι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα μπορεί πλέον και... τυπικά να χρησιμοποιήσει το γήπεδο, με τον ασπρόμαυρο ΑΣ να έχει και το ανάλογο οικονομικό όφελος, αφού όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει το deal, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τους εμπλεκόμενους.