«Στην Μάλαγα ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA o Oυίλι Ερνανγκόμεθ συμφώνησε με την Ουνικάχα Μάλαγα.

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του φαίνεται πως βρήκε ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA o Iσπανός ψηλός συμφώνησε με την Ουνικάχα Μάλαγα, με τον 32χρονο σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους με την Ισπανική ομάδα.

Ο Ισπανός σέντερ ο οποίος αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από την Μπαρτσελόνα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 7.7 πόντους και 4.1 ριμπάουντ στη Euroleague.

Ο διεθνής ψηλός σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα είχε δεχθεί προτάσεις τόσο από την Μπασκόνια όσο και από την Τενερίφη, ωστόσο επέλεξε την ομάδα της Μάλαγα. Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φέρεται να έπαιξε η παρουσία του Τσους Βιντορέτα στον πάγκο.