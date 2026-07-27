Το... all in του Ηλιόπουλου για Μάγερ: Στην κορυφή των πιο ακριβών μεταγραφών στην ιστορία της ΑΕΚ!

H AEK έκανε... all in με μια τεράστια υπέρβαση και έκλεισε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τον Λόβρο Μάγερ ο οποίος γίνεται μια από τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της μαζί με τον Ορμπελίν Πινέδα.

Το deal μεταξύ της Ένωσης και της Βόλσφμπουργκ για τον 28χρονο διεθνή Κροάτη μεσοεπιθετικό φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ. Ένα παρόμοιο ποσό είχε δώσει η ΑΕΚ και το καλοκαίρι του 2023 όταν είχε αγοράσει τον Ορμπελίν Πινέδα από την Θέλτα. Για την ακρίβεια, ο Δικέφαλος είχε δώσει τότε λίγο πάνω από 4,5 εκατομμύρια που ήταν το εγγυημένο ποσό και στην συνέχεια προοδευτικά υπήρχαν μπόνους που αφορούσαν στόχους της ομάδας, αλλά και ατομικούς στόχους με το τελικό ποσό να ξεπερνά για λίγο τα 6 και να φτάνει τα 6,2.

Σε κάθε περίπτωση τα 6.000.000 ευρώ που έβγαλε από τα ταμεία της η ΠΑΕ ΑΕΚ για τον Λόβρο Μάγερ τοποθετούν τον διεθνή Κροάτη άσο στην κορυφή των πιο ακριβών μεταγραφών στην ιστορία του Club μαζί με αυτή του Πινέδα. Θυμίζουμε πως η Ένωση μέχρι τώρα, έχει δαπανήσει φέτος ήδη πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ για Ζούμπκοφ και Κάιρινεν που αποκτήθηκαν από Τράμπζονσπορ και Σπάρτα Πράγας αντίστοιχα με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο να βάζει αναμφίβολα τη σφραγίδα του σε οικονομικό επίπεδο σε αυτά τα μεγάλα deal, όπως την έβαλε και στην μεταγραφή Μάγερ αφού ο Ριμπάλτα ειχε προχωρήσει στην κατάλληλη προεργασία και στις απαραίτητες κομβικές επαφές που ξεκλείδωσαν την μεγάλη αγορά.

Αυτός είναι ο Λόβρο Μάγερ που παίρνει η ΑΕΚ

Ο Λόβρο Μάγερ ανήκει στη Βόλφσμπουργκ (είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028), ενώ σύμφωνα με το Transfermarkt η αξία του φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι με την γερμανική ομάδα κατέγραψε 30 παιχνίδια (3 γκολ-5 ασίστ) ενώ συνολικά με τους Λύκους έχει 75 συμμετοχές, 10 γκολ, 11 ασίστ την τελευταία τριετία.

Στους Λύκους, αγωνίζεται από το 2023, όταν και οι Γερμανοί τον απέκτησαν από την Ρεν εναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ! Νωρίτερα στην καριέρα του είχε αγωνιστεί στην πατρίδα του με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και την Λοκομοτίβα, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Παράλληλα, είναι διεθνής και την εθνική Κροατίας, με την οποία μετρά 38 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει βρει δίχτυα 9 φορές.

Ο Λόβρο Μάγερ, που αγωνίζεται εδώ και χρόνια στο top ευρωπαϊκό επίπεδο αρχικά με την Ρεν στην Ligue One και εν συνεχεία με την Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga, είναι ψημένος στον πρωταθλητισμό καθώς έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Κροατίας με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 1 Κύπελλο Κροατίας και 1 Σούπερ Καπ.