Το vlog του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τις πρώτες στιγμές του στο Μαϊάμι

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν μέρος μιας από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις στο NBA το φετινό καλοκαίρι, συνεχίζοντας πλέον την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μάλιστα ανάρτησε στο YouTube ένα vlog με τις πρώτες του στιγμές στην νέα του πόλη, δείχνοντας τα... παρασκήνια από τα όσα έζησε στο Μαϊάμι αυτές τις ημέρες.

Στο vlog του ο «Greek Freak» περιλαμβάνει το ταξίδι του στην Φλόριντα και τα μηνύματα που δέχθηκε για την μετακίνησή του στους Χιτ, αλλά και τις αντιδράσεις των φιλάθλων.

Φυσικά, από το video δεν θα μπορούσε να λείπει η πρώτη επίσκεψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο νέο του «σπίτι», η συνάντηση με τον Έρικ Σποέλστρα αλλά και η επίσκεψή του στο άγαλμα του Ντουέιν Ουέιντ.

Δείτε παρακάτω το video: