Φεράντο: «Πρώτη φορά νιώθω ομάδα στην Ελλάδα σαν οικογένεια, στόχος του Πανιώνιου η άνοδος»

Ο Πανιώνιος παρουσίασε και επίσημα τον Χουάν Φεράντο, με τον Ισπανό προπονητή, να τονίζει ότι στους «κυανέρυθρους» βρήκε μια οικογένεια, θέτοντας τον στόχο της σεζόν που δεν είναι άλλη από την επιστροφή στη Super League.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:



«Eίμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την ομάδα, που φέτος έχει ως στόχο την άνοδο και να παράγουμε από τις ακαδημίες. Είναι ένας σημαντικός στόχος για εμάς».



Για το τι τον έκανε να αποδεχτεί την πρόταση του Πανιωνίου: «Αφού μίλησα με την διοίκηση, είδα ότι υπάρχει πλάνο και για το παρόν και για το μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Πόσο δυσκολεύει την δουλειά σας ότι ο αποκλειστικός στόχος είναι η άνοδος: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Είμαι χαρούμενος και για την στόχο που υπάρχει και που έχουμε τις ίδιες ιδέες με την διοίκηση, για τα παιδιά που διαθέτουμε από τις ακαδημίες και πρέπει να τα εμπιστευτούμε. Όλοι στην ομάδα από την διοίκηση μέχρι όλους είναι μία οικογένεια και πρώτη φορά το νιώθω αυτό σε ομάδα στην Ελλάδα».



Για τη νέα σεζόν που έρχεται: «Είναι μία σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο, έχουμε το μυαλό μας μόνο το παρόν και το μέλλον, δεν κοιτάμε τώρα το παρελθόν».



Για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας: «Δεν έχω προλάβει να έχω πλήρη εικόνα γιατί δουλεύουμε πολύ. Βλέπω τα παιδιά να δουλεύουν πολύ, έχουν έναν στόχο μπροστά τους και είμαι χαρούμενος από την δουλειά που γίνεται».



Για την φιλοσοφία ότι πρέπει φέτος η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό: «Η διοίκηση με επέλεξε για τον τρόπο που σκέφτομαι το ποδόσφαιρο, θα κάνουμε την δουλειά μας και στο τέλος της σεζόν ελπίζουμε να τα έχουμε πάει καλά».



Για το επιθετικό ποδόσφαιρο που του αρέσει: «Θέλουμε ν ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο, ο κόσμος έρχεται για να δει ποδόσφαιρο και εμείς θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι».



Για τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τον κόσμο: «Γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία και την φιλοσοφία του Πανιωνίου. Το σημαντικό είναι τον Μάϊο να είμαστε όλοι χαρούμενοι».



Για το ρόστερ και αν θα υπάρξει άλλη ενίσχυση: «Είμαι ικανοποιημένος, όμως θα είμαστε ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου ανοιχτοί, να δούμε αν θα βρεθεί κάποιος παίκτης για να βοηθήσει την ομάδα. Ως το τέλος θα κοιτάμε τι μπορεί να υπάρξει. Επίσης θα τσεκάρουμε και τα παιδιά της Κ19 να δούμε ποια παιδιά μπορούν να βοηθήσουν».



Για τα νέα παιδιά: «Είναι ένας στόχος που δουλεύουμε, θέλουμε τα παιδιά να έρθουν κοντά στο επίπεδο της πρώτης ομάδας και είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει και είναι στους στόχους της ομάδας».