Η αντίδραση του Μπέλιγχαμ για την «βόμβα» της Ντόρτμουντ με Καρέτσα (pic)

Η Ντόρτμουντ πυροδότησε την «βόμβα», αφού ήρθε σε συμφωνία με την Γκενκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σε μια μεταγραφή που... ανάγκασε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να σχολιάσει.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με την φανέλα των Βεστφαλών και όπως είναι φυσικό παρακολουθεί τις εξελίξεις στην πρώην ομάδα του, μαθαίνοντας τα νέα της.

Έτσι, δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει στην σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, δείχνοντας με τον τρόπο του και τον θαυμασμό του για τον 18χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βλέποντας την είδηση για το deal της Ντόρτμουντ με την Γκενκ για την μεταγραφή του Καρέτσα, σχολίασε με ένα emoticon φωτιάς, δείχνοντας ότι επικροτεί την κίνηση των Βεστφαλών.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία: