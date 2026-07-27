Ήττα σε επεισοδιακό φιλικό για την Καλαμάτα - Στο νοσοκομείο ο Ντιαρά

Το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας έδωσε η Καλαμάτα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Φεριζάι, σε μια επεισοδιακή αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση μόνο φιλική δεν ήταν, μοιάζοντας περισσότερο με… πυγμαχία παρά με ποδοσφαιρικό αγώνα. Αποτέλεσμα του οποίου ήταν και ο τραυματισμός του Ντιαρά στο φινάλε, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας να διακομίζεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες!

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα κλίμα γενικευμένης έντασης, η οποία προήλθε από το γεγονός πως η Φεριζάι επέλεξε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και σε αρκετές περιπτώσεις αντιαθλητικό παιχνίδι. Παρά τις συνεχείς σκληρές μονομαχίες και τις διακοπές στον ρυθμό, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα δεν παρέκκλινε από το αγωνιστικό της πλάνο.

Η Καλαμάτα στο πρώτο μέρος, κυκλοφόρησε την μπάλα, προσπάθησε να χτίσει οργανωμένα τις επιθέσεις της και να μείνει πιστή στις ποδοσφαιρικές της αρχές, χωρίς όμως να βρει το γκολ που θα της έδινε προβάδισμα. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Στην επανάληψη, οι πολλές αλλαγές από τις δύο ομάδες επηρέασαν τον ρυθμό της αναμέτρησης, με το παιχνίδι να χάνει σε ένταση και δημιουργία. Οι καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, καθώς οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο και οι μονομαχίες συνέχισαν να κυριαρχούν. Τελικά, λίγα μόλις λεπτά πριν από το φινάλε, η Φεριζάι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας: Γκίνης – Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες, Στρούγγης, Αλόνσο – Πινιέιρο, Βάργκας, Κατάλντι – Σίγκουρντσον, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

Έπαιξαν και οι: Βασίλιεβιτς, Ναούμης, Γκρέστας, Καρυπίδης, Παναγιώτου, Μπονέτο, Μουζάκης, Μπακαγιόκο, Ντελής, Χάμζα, Πέρες, Ντιαρά.